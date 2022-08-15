В H&M засекретили дату открытия магазинов в Тюмени

16 августа 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

Магазины могут открыться на несколько месяцев Фото: Сергей Русанов © URA.RU Дата открытия магазинов бренда H&M в регионах, в том числе и в Тюмени, держится в секрете ради безопасности покупателей. Об этом URA.RU рассказали на горячей линии компании в России. «Мы не афишируем даты заранее, чтобы избежать давки и очередей. Покупатели, как и сотрудники, узнают дату открытия магазинов по факту», — сообщил оператор горячей линии. Насколько магазины откроются, также неизвестно. На горячей линии агентству рассказали, что продолжительность открытия магазинов зависит от того, как пойдут продажи. Магазин может проработать несколько месяцев, если товар не будет распродаваться, или закрыться через неделю, если вся продукция бренда будет продана. В Тюмени приобрести товары компании можно в галерее «Вояж» и в торгово-развлекательном центре «Сити Молл». Ранее URA.RU стала известна дата открытия магазинов шведской компании H&M. Целью открытия является продажа товаров, которые остались в магазинах на территории России после ухода компании с российского рынка.

Дата открытия магазинов бренда H&M в регионах, в том числе и в Тюмени, держится в секрете ради безопасности покупателей. Об этом URA.RU рассказали на горячей линии компании в России. «Мы не афишируем даты заранее, чтобы избежать давки и очередей. Покупатели, как и сотрудники, узнают дату открытия магазинов по факту», — сообщил оператор горячей линии. Насколько магазины откроются, также неизвестно. На горячей линии агентству рассказали, что продолжительность открытия магазинов зависит от того, как пойдут продажи. Магазин может проработать несколько месяцев, если товар не будет распродаваться, или закрыться через неделю, если вся продукция бренда будет продана. В Тюмени приобрести товары компании можно в галерее «Вояж» и в торгово-развлекательном центре «Сити Молл». Ранее URA.RU стала известна дата открытия магазинов шведской компании H&M. Целью открытия является продажа товаров, которые остались в магазинах на территории России после ухода компании с российского рынка.