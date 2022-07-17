17 июля 2022

Стала известна дата распродажи товаров бренда H&M в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассаж Fasion. Тюмень, магазин, манекен
Магазин H&M в Тюмени находится в «Галерее Вояж» и ТРЦ «Сити Молл» Фото:

Магазины шведской сети H&M откроются для распродажи, перед окончательным уходом с российского рынка, в Тюмени с 1 августа. Об этом стало известно журналистам. Ранее компания приостановила работу магазинов на территории РФ.

«Распродажа товаров в магазинах H&M начнется с 1 августа», — передает издание «РБК Тюмень». В Тюмени бренд шведской компании был представлен в торгово-развлекательном центре «Сити Молл» и «Галерее Вояж».

Целью временного возобновления магазинов является распродажа оставшегося товара. Ранее URA.RU писало о том, что компания H&M заявила об окончательном уходе с российского рынка. С аналогичным заявлением выступила и компания Lego.

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Магазины шведской сети H&M откроются для распродажи, перед окончательным уходом с российского рынка, в Тюмени с 1 августа. Об этом стало известно журналистам. Ранее компания приостановила работу магазинов на территории РФ. «Распродажа товаров в магазинах H&M начнется с 1 августа», — передает издание «РБК Тюмень». В Тюмени бренд шведской компании был представлен в торгово-развлекательном центре «Сити Молл» и «Галерее Вояж». Целью временного возобновления магазинов является распродажа оставшегося товара. Ранее URA.RU писало о том, что компания H&M заявила об окончательном уходе с российского рынка. С аналогичным заявлением выступила и компания Lego.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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