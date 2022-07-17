Стала известна дата распродажи товаров бренда H&M в Тюмени

Магазин H&M в Тюмени находится в «Галерее Вояж» и ТРЦ «Сити Молл» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Магазины шведской сети H&M откроются для распродажи, перед окончательным уходом с российского рынка, в Тюмени с 1 августа. Об этом стало известно журналистам. Ранее компания приостановила работу магазинов на территории РФ.

«Распродажа товаров в магазинах H&M начнется с 1 августа», — передает издание «РБК Тюмень». В Тюмени бренд шведской компании был представлен в торгово-развлекательном центре «Сити Молл» и «Галерее Вояж».

Целью временного возобновления магазинов является распродажа оставшегося товара. Ранее URA.RU писало о том, что компания H&M заявила об окончательном уходе с российского рынка. С аналогичным заявлением выступила и компания Lego.