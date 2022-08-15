Пьяные жители ЯНАО вскрыли чужую квартиру и сдают ее в аренду

Неизвестные сдали в аренду чужую квартиру, а на полученные деньги распивают алкоголь (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Неизвестные в Салехарде вскрыли чужую квартиру в расселенном деревянном доме на улице Лесозаводская, 10/8 и сдают ее в аренду другим людям. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, соседи обращались в управляющую компанию и полицию, но меры никто не принял.

«По улице Лесозаводская 10/8 больше 10 лет никто не живет. Раньше квартира сдавалась, несколько месяцев назад пьяные соседи вскрыли дверь, стали сдавать ее для того, чтобы можно было пить и не работать, ходили в управляющую компанию, толку нет. Это угрожает пожаром, дом деревянный, примите меры», — написала Наталья Суючбакиева.

Очевидцы отметили, что сотрудники полиции приезжали на вызов. «Вчера приезжала полиция, меры не приняты. Третьи сутки пьют, нет покоя никому», — Галина Роганова.

Также знакомы с ситуацией жители сообщили, что владелец квартиры сейчас находится не в городе, поэтому решить эту проблему не может. «Хозяина нет в Салехарде. Квартиру опечатывали, потом кто-то взломал и теперь ходят непонятные личности и живут», — добавила Татьяна Валуева.

В УМВД по ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

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