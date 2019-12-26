Ямальцы требуют снести долгострой, в котором обосновались алкоголики и наркоманы

В долгострое, по словам жителей Губкинского, собираются алкоголики и подозрительные личности Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Жители Губкинского (ЯНАО) требуют у городских властей и прокуратуры снести недостроенное здание, в котором, по мнению горожан, собираются алкоголики и наркоманы. Речь идет о доме №5 в микрорайоне 15. Обращение в паблике «Губкинский» во «ВКонтакте» оставил один из жителей города Алексей Осипов.

«Наркопритон — это недостроенный дом №5 в 15 микрорайоне, который стоит уже 20 лет. Он привлекает не только наших детей. Там собираются алкаши и подозрительные личности, с которыми могут контактировать дети. Нет ограждений, все открыто», — написал в посте Осипов.

По его словам, владелец здания до сих пор не установил забор: «В этом году на Ямале уже был случай — в Надыме на такой же стройке парень повредил позвоночник. Просим снести этот ужасный дом и обезопасить наших детей». Жители также собрали подписи за демонтаж здания и направили в надзорное ведомство.

В пресс-службе горадминистрации «URA.RU» сообщили, что стройка не законсервирована надлежащим образом. «Земля под долгостроем с 2012 года оформлена в собственность. Муниципалитет более 10 лет пытается решить проблему с наличием данного объекта. Проводились встречи с застройщиком, велась регулярная переписка, предлагались различные варианты по завершению строительства. Но застройщик до сих пор не обозначает своих планов на ввод объекта в эксплуатацию», — отметили в мэрии.

Сейчас мэрия отрабатывает коллективное обращение граждан по вопросу решения судьбы данного долгостроя: «К этой работе также привлечены компетентные органы». Получить оперативный комментарий в пресс-службе окружной прокуратуры не удалось. На звонки никто не ответил.