Депутат ГД выступила за появление льготной ипотеки для одиноких

16 августа 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

В России продлят возможность льготной ипотеки для семей, сказала Светлана Бессараб Фото: Анна Майорова © URA.RU Необходимо дать возможность одиноким россиянам брать ипотеку по льготной ставке наравне с семьями. Таким мнением с URA.RU поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «В дальнейшем, кроме налогового вычета по НДФЛ, необходимо предоставить возможность льготного кредитования для тех, кто приобретает свое первое жилье. При этом независимо от того, создана молодая семья или такой еще нет», — сказала Светлана Бессараб. Депутат назвала действующие льготные возможности для покупки квартиры. «У нас есть программа для молодых семей, есть программа для многодетных. Более того, программа продлится. В соответствии со стабилизацией цен на рынке товаров, работ и услуг произошло небольшое снижение ставки по ипотечному кредитованию. Думаю, что на сегодняшний день это тот минимум, который может обеспечить государство», — отметила член комитета Госдумы по социальной политике. Ранее президент Центра экономики инфраструктуры, экономист Владимир Косой объяснил, когда брать ипотеку выгодно. По его словам, если процент кредитования будет ниже инфляции, то заемщики будут в выигрыше.

Необходимо дать возможность одиноким россиянам брать ипотеку по льготной ставке наравне с семьями. Таким мнением с URA.RU поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «В дальнейшем, кроме налогового вычета по НДФЛ, необходимо предоставить возможность льготного кредитования для тех, кто приобретает свое первое жилье. При этом независимо от того, создана молодая семья или такой еще нет», — сказала Светлана Бессараб. Депутат назвала действующие льготные возможности для покупки квартиры. «У нас есть программа для молодых семей, есть программа для многодетных. Более того, программа продлится. В соответствии со стабилизацией цен на рынке товаров, работ и услуг произошло небольшое снижение ставки по ипотечному кредитованию. Думаю, что на сегодняшний день это тот минимум, который может обеспечить государство», — отметила член комитета Госдумы по социальной политике. Ранее президент Центра экономики инфраструктуры, экономист Владимир Косой объяснил, когда брать ипотеку выгодно. По его словам, если процент кредитования будет ниже инфляции, то заемщики будут в выигрыше.