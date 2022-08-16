Свердловский завод создаст сотни рабочих мест

Всего на предприятии работает около 1,2 тысяч человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство Уральского турбинного завода (УТЗ, входит в группу РОТЕК) в ближайший год планирует доукомплектовать штат сотрудников на 300 человек. Как рассказал URA.RU генеральный директор Дмитрий Изотин, всего на предприятии работает около 1,2 тысяч человек.

«Сейчас на заводе работает 1 тысяча 200 человек, в ближайший год планируем принять на работу еще 300 человек различных специальностей. Работников мы ищем по всей стране, оказываем непосредственную помощь с поиском и предоставлением жилья, у нас также действует программа компенсации оплаты съемного жилья», — рассказал Изотин.

На ключевые дефицитные специальности действует несколько программ по обучению, реализованных совместно с ведущими учебными заведениями, практическое обучение при этом проводится непосредственно на производстве УТЗ. С 1 июля различным группам специалистов был поднят оклад до 28%, а премиальная часть увеличена с 30% до 60%. «Сейчас основные производственные рабочие с учетом новых окладов и повышенной премии у нас зарабатывают в среднем около 100 тысяч рублей. Зарплата у наших сотрудников выше средней по региону», — рассказал гендиректор УТЗ.

Помимо этого, предприятие сотрудничает с Уральским федеральным университетом (УрФУ, кафедра «Турбины и двигатели»), студентам которого преподают ведущие конструкторы и руководители УТЗ. Как заявили руководители завода, студентам-практикантам в следующем году планируют начать выплачивать зарплаты.

Ранее URA.RU сообщало о том, что предприятия по пошиву одежды из Свердловской области пожаловались на острую нехватку работников швейного отдела. Представители некоторых компаний заявили о пустующих рабочих местах. Директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Дмитрий Толмачев в разговоре с URA.RU отмечал, что проблемы с кадрами обострились еще во время первой волны пандемии, в 2020 году. В 2021 году они усугубились.