Свердловский завод создаст сотни рабочих мест

Руководство Уральского турбинного завода (УТЗ, входит в группу РОТЕК) в ближайший год планирует доукомплектовать штат сотрудников на 300 человек. Как рассказал URA.RU генеральный директор Дмитрий Изотин, всего на предприятии работает около 1,2 тысяч человек.
«Сейчас на заводе работает 1 тысяча 200 человек, в ближайший год планируем принять на работу еще 300 человек различных специальностей. Работников мы ищем по всей стране, оказываем непосредственную помощь с поиском и предоставлением жилья, у нас также действует программа компенсации оплаты съемного жилья», — рассказал Изотин.
На ключевые дефицитные специальности действует несколько программ по обучению, реализованных совместно с ведущими учебными заведениями, практическое обучение при этом проводится непосредственно на производстве УТЗ. С 1 июля различным группам специалистов был поднят оклад до 28%, а премиальная часть увеличена с 30% до 60%. «Сейчас основные производственные рабочие с учетом новых окладов и повышенной премии у нас зарабатывают в среднем около 100 тысяч рублей. Зарплата у наших сотрудников выше средней по региону», — рассказал гендиректор УТЗ.
Помимо этого, предприятие сотрудничает с Уральским федеральным университетом (УрФУ, кафедра «Турбины и двигатели»), студентам которого преподают ведущие конструкторы и руководители УТЗ. Как заявили руководители завода, студентам-практикантам в следующем году планируют начать выплачивать зарплаты.
Ранее URA.RU сообщало о том, что предприятия по пошиву одежды из Свердловской области пожаловались на острую нехватку работников швейного отдела. Представители некоторых компаний заявили о пустующих рабочих местах. Директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Дмитрий Толмачев в разговоре с URA.RU отмечал, что проблемы с кадрами обострились еще во время первой волны пандемии, в 2020 году. В 2021 году они усугубились.
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Руководство Уральского турбинного завода (УТЗ, входит в группу РОТЕК) в ближайший год планирует доукомплектовать штат сотрудников на 300 человек. Как рассказал URA.RU генеральный директор Дмитрий Изотин, всего на предприятии работает около 1,2 тысяч человек. «Сейчас на заводе работает 1 тысяча 200 человек, в ближайший год планируем принять на работу еще 300 человек различных специальностей. Работников мы ищем по всей стране, оказываем непосредственную помощь с поиском и предоставлением жилья, у нас также действует программа компенсации оплаты съемного жилья», — рассказал Изотин. На ключевые дефицитные специальности действует несколько программ по обучению, реализованных совместно с ведущими учебными заведениями, практическое обучение при этом проводится непосредственно на производстве УТЗ. С 1 июля различным группам специалистов был поднят оклад до 28%, а премиальная часть увеличена с 30% до 60%. «Сейчас основные производственные рабочие с учетом новых окладов и повышенной премии у нас зарабатывают в среднем около 100 тысяч рублей. Зарплата у наших сотрудников выше средней по региону», — рассказал гендиректор УТЗ. Помимо этого, предприятие сотрудничает с Уральским федеральным университетом (УрФУ, кафедра «Турбины и двигатели»), студентам которого преподают ведущие конструкторы и руководители УТЗ. Как заявили руководители завода, студентам-практикантам в следующем году планируют начать выплачивать зарплаты. Ранее URA.RU сообщало о том, что предприятия по пошиву одежды из Свердловской области пожаловались на острую нехватку работников швейного отдела. Представители некоторых компаний заявили о пустующих рабочих местах. Директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Дмитрий Толмачев в разговоре с URA.RU отмечал, что проблемы с кадрами обострились еще во время первой волны пандемии, в 2020 году. В 2021 году они усугубились.