На теплоходе в ЯНАО загорелась кухня

16 августа 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Транспортная прокуратура начала проверку (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU На теплоходе «Ярославец Капитан Кочнев» загорелась кухня, когда судно находилось на береговой линии села Салемал (ЯНАО). Транспортная прокуратура начала проверку, сообщается на сайте ведомства. «15.08.2022 на береговой линии в с. Салемал Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа на теплоходе „Ярославец Капитан Кочнев“ произошло возгорание камбуза (кухня на судне). На борту находилось два члена экипажа. Пострадавших нет, вред окружающей среде не причинен. Возгорание ликвидировано работниками пожарной части по охране села Салемал», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что пассажирский теплоход «Метеор» сел на мель. Судно направлялось в Салехард.

На теплоходе «Ярославец Капитан Кочнев» загорелась кухня, когда судно находилось на береговой линии села Салемал (ЯНАО). Транспортная прокуратура начала проверку, сообщается на сайте ведомства. «15.08.2022 на береговой линии в с. Салемал Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа на теплоходе „Ярославец Капитан Кочнев“ произошло возгорание камбуза (кухня на судне). На борту находилось два члена экипажа. Пострадавших нет, вред окружающей среде не причинен. Возгорание ликвидировано работниками пожарной части по охране села Салемал», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что пассажирский теплоход «Метеор» сел на мель. Судно направлялось в Салехард.