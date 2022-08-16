Улицы в центре Кургана стали опасными для пешеходов и водителей

Улица Бурова-Петрова признана одной из самых опасных в Кургане по итогам первого полугодия 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Улицы Дзержинского, Коли Мяготина и Бурова-Петрова названы самыми аварийно-опасными для жителей Кургана. За семь месяцев 2022 года на них чаще всего происходили ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УМВД России в ответ на запрос.

«За семь месяцев 2022 года на улично-дорожной сети Кургана аварийно-опасными являются следующие улицы: К. Мяготина, Бурова-Петрова, Гоголя, Дзержинского, Омская и проспект М. Голикова», — указано в отчете. Также в этом году самыми опасными перекрестками по количеству ДТП стали следующие перекрестки: пресечение улиц Станционная — Ленина, К. Мяготина — Галкинский переезд (кольцо «Танк»), Дзержинского — Бурова-Петрова.

В том числе, за этот год на улицах Кургана зарегистрированы 204 кражи, что на 26% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. «Находясь в общественном месте, курганцам следует принимать профилактические меры, чтобы сохранить свое имущество и обеспечить личную безопасность. Особенно это касается мест массового пребывания граждан», — отмечают в ведомстве.

В полиции напоминают, что если вы стали жертвой или свидетелем противоправного действия, то следует немедленно сообщить об это по номеру «02», для мобильного телефона — «102» или «112». Также можно обратиться в ближайший отдел полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что за июнь и июль на Бурова-Петровском мосту участились аварии. За два летних месяца на путепроводе столкнулись четыре транспорта, произошли три наезда на стоящий автомобиль и одно падение пассажира. В результате всех ДТП пострадали четыре человека.

Шесть улиц Кургана признаны аварийно-опасными по итогам 7 месяцев 2022 года URA.RU

Чаще всего аварии в Кургане происходили на трех крупных перекрестках URA.RU