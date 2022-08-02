ГИБДД устроила облаву на курганских водителей на мосту

На Бурава-Петрова за летние месяцы в Кургане пострадали четыре человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За июнь и июль на Бурова-Петровском мосту в Кургане участились дорожно-транспортные происшествия (ДТП). В связи с этим дорожные инспекторы устроили рейд для ловли нарушителей. Об этом говорится на сайте администрации Кургана.

«Сотрудники ГИБДД устроили рейд и проверили, как водители соблюдают требования разметки на путепроводе по улице Бурова-Петрова, в районе дома №96 Г. Это связано с участившимися случаями ДТП», — говорится в сообщении. За два летних месяца на мосту столкнулись четыре транспорта, произошли три наезда на стоящий автомобиль и одно падение пассажира. В результате этих ДТП пострадали четыре человека.

В ходе рейда инспекторы ГИБДД пресекли на мосту более 40 нарушений, из которых 31 связано с поворотом либо разворотом на улицу Бурова-Петрова при съезде с путепровода. В том числе семь водителей выехали на встречную полосу для совершения маневра. За это нарушителям грозит штраф в размере 5000 рублей, либо лишение водительских прав на срок до шести месяцев.

Также автоинспекторы напоминают, что совершение поворота на улице Бурова-Петрова в сторону ул. Омская разрешено только на регулируемом перекрестке улица Бурова-Петрова — Некрасова. На этом участке нанесена сплошная линия разметки, пересекать которую запрещено.

До этого URA.RU писало, что в Кургане на перекрестке шоссе Тюнина и улицы Свобода поставят регулировщика. Меру ввели из-за капитального ремонта моста через Тобол по улице Кирова.