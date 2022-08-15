В Курганской области простились с танкистом, погибшим на Украине

16 августа 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Траурный митинг в честь погибшего бойца организовали в городе Макушино (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Макушино в Курганской области простились с танкистом Николаем Бортниковым, который погиб на Украине во время спецоперации. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Макушинского округа Василий Пигачев. «Николай Бортников был танкистом. Ему было 26 лет. Наша задача — достойно проводить бойца. На себя взяли все, что связано с церемонией, погребением, поддержкой родных, — цитирует Пигачева сайт «45.RU». Руководитель округа отметил, что погибший был единственным сыном. Его мама тяжело переживает потерю. По данным сайта, на траурный митинг собрались родные и друзья погибшего бойца, присутствовали представители военкомата. О начале спецоперации на Украине 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Основная цель военных сил России — денацификация и демилитаризация страны, а не оккупация, заявлял глава государства.

В городе Макушино в Курганской области простились с танкистом Николаем Бортниковым, который погиб на Украине во время спецоперации. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Макушинского округа Василий Пигачев. «Николай Бортников был танкистом. Ему было 26 лет. Наша задача — достойно проводить бойца. На себя взяли все, что связано с церемонией, погребением, поддержкой родных, — цитирует Пигачева сайт «45.RU». Руководитель округа отметил, что погибший был единственным сыном. Его мама тяжело переживает потерю. По данным сайта, на траурный митинг собрались родные и друзья погибшего бойца, присутствовали представители военкомата. О начале спецоперации на Украине 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Основная цель военных сил России — денацификация и демилитаризация страны, а не оккупация, заявлял глава государства.