В ЯНАО пройдет всероссийская гонка по горам

16 августа 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Участникам устроят гонку по горным ландшафтам (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Участники со всей России приедут в ЯНАО на Полярный ультрамарафон «TransUral», который пройдет 17 августа. Соревнования будут идти пять дней в самых красивых местах Полярного Урала. «„TransUral“ проходит не первый год в регионе. Этот проект направлен на вовлечение туристов из других регионов, раскрывая Ямал не только со стороны природного достояния и национальной культуры, но и показывая, что здесь проходят события всероссийского уровня. В этом году рекордное количество смельчаков — 282 человека, из них 90 ямальцев. В планах на следующий год — организовать не только спортивное событие, а фестивальную историю — с застройкой, проживанием, концертной и культурной программой», — говорится на сайте правительства. Гонка пройдет с 17 по 21 августа. Участникам нужно будет преодолеть 130-150 километров по горным ландшафтам. «Маршруты пройдут через самые красивые места: гору Поур-Кеу, долину реки Собь, несколько перевалов, подножие горы Динозавр, Нефритовое ущелье, Ледник Романтиков, гору Рай-Из», — добавили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что ультрамарафон «TransUral» в 2019 году должен был проходить под Екатеринбургом на перевале Дятлова. Однако организаторы отметили гонку из-за погодных условий, когда его участники уже находились по пути на марафон. Участники заплатили по 55 тысяч рублей и им вернули половину суммы.

Участники со всей России приедут в ЯНАО на Полярный ультрамарафон «TransUral», который пройдет 17 августа. Соревнования будут идти пять дней в самых красивых местах Полярного Урала. «„TransUral“ проходит не первый год в регионе. Этот проект направлен на вовлечение туристов из других регионов, раскрывая Ямал не только со стороны природного достояния и национальной культуры, но и показывая, что здесь проходят события всероссийского уровня. В этом году рекордное количество смельчаков — 282 человека, из них 90 ямальцев. В планах на следующий год — организовать не только спортивное событие, а фестивальную историю — с застройкой, проживанием, концертной и культурной программой», — говорится на сайте правительства. Гонка пройдет с 17 по 21 августа. Участникам нужно будет преодолеть 130-150 километров по горным ландшафтам. «Маршруты пройдут через самые красивые места: гору Поур-Кеу, долину реки Собь, несколько перевалов, подножие горы Динозавр, Нефритовое ущелье, Ледник Романтиков, гору Рай-Из», — добавили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что ультрамарафон «TransUral» в 2019 году должен был проходить под Екатеринбургом на перевале Дятлова. Однако организаторы отметили гонку из-за погодных условий, когда его участники уже находились по пути на марафон. Участники заплатили по 55 тысяч рублей и им вернули половину суммы.