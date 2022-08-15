Курганский пенсионер заставил ФСИН выплатить компенсацию

В Кургане уволенный из казанного профобразовательного учреждения ФСИН преподаватель-пенсионер через суд заставил бывшего работодателя выплатить десятки тысяч рублей в виде среднего заработка и моральную компенсацию. Информация появилась на сайте Курганского городского суда.
«Признать незаконным увольнение и восстановить П. <…> Взыскать с Федерального казанного профобразовательного учреждения № 228 ФСИН в пользу П. средний заработок за время вынужденного прогула в размере 51046 руб. 40 коп., компенсацию морального вреда в размере 10000 руб.», — говорится в решении суда. Уведомление об увольнении мужчина, работавший мастером производственного обучения, получил в декабре 2021 года.
Пенсионер пошел в суд и в своем заявлении указал, что он являлся членом участковой избирательной комиссии с решающим правом голоса, что запрещает работодателю увольнение такого сотрудника. Представитель учреждения не согласился с доводами истца. Но выяснилось, что уведомление об увольнении из 26 мастеров получил только истец и еще один сотрудник. Ответчик утверждал, что мастера уволили из-за «наличия у него пенсии, низкой квалификации».
Суд решил, что увольнение мастера произошло с нарушением закона. Вынужденный прогул составил 32 рабочих дня. Суд, помимо среднего заработка, постановил «взыскать с ответчика в пользу истца денежную компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб.».
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В Кургане уволенный из казанного профобразовательного учреждения ФСИН преподаватель-пенсионер через суд заставил бывшего работодателя выплатить десятки тысяч рублей в виде среднего заработка и моральную компенсацию. Информация появилась на сайте Курганского городского суда. «Признать незаконным увольнение и восстановить П. <…> Взыскать с Федерального казанного профобразовательного учреждения № 228 ФСИН в пользу П. средний заработок за время вынужденного прогула в размере 51046 руб. 40 коп., компенсацию морального вреда в размере 10000 руб.», — говорится в решении суда. Уведомление об увольнении мужчина, работавший мастером производственного обучения, получил в декабре 2021 года. Пенсионер пошел в суд и в своем заявлении указал, что он являлся членом участковой избирательной комиссии с решающим правом голоса, что запрещает работодателю увольнение такого сотрудника. Представитель учреждения не согласился с доводами истца. Но выяснилось, что уведомление об увольнении из 26 мастеров получил только истец и еще один сотрудник. Ответчик утверждал, что мастера уволили из-за «наличия у него пенсии, низкой квалификации». Суд решил, что увольнение мастера произошло с нарушением закона. Вынужденный прогул составил 32 рабочих дня. Суд, помимо среднего заработка, постановил «взыскать с ответчика в пользу истца денежную компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб.». Ранее URA.RU сообщало, что учительница заставила курганское отделение ПФР начислить ей досрочную пенсию. Для этого ей пришлось в суде доказать право на включение почти 9 лет в свой трудовой стаж.