Курганский пенсионер заставил ФСИН выплатить компенсацию

Уволенный из курганского ФСИН пенсионер обратился в суд и добился компенсации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане уволенный из казанного профобразовательного учреждения ФСИН преподаватель-пенсионер через суд заставил бывшего работодателя выплатить десятки тысяч рублей в виде среднего заработка и моральную компенсацию. Информация появилась на сайте Курганского городского суда.

«Признать незаконным увольнение и восстановить П. <…> Взыскать с Федерального казанного профобразовательного учреждения № 228 ФСИН в пользу П. средний заработок за время вынужденного прогула в размере 51046 руб. 40 коп., компенсацию морального вреда в размере 10000 руб.», — говорится в решении суда. Уведомление об увольнении мужчина, работавший мастером производственного обучения, получил в декабре 2021 года.

Пенсионер пошел в суд и в своем заявлении указал, что он являлся членом участковой избирательной комиссии с решающим правом голоса, что запрещает работодателю увольнение такого сотрудника. Представитель учреждения не согласился с доводами истца. Но выяснилось, что уведомление об увольнении из 26 мастеров получил только истец и еще один сотрудник. Ответчик утверждал, что мастера уволили из-за «наличия у него пенсии, низкой квалификации».

Суд решил, что увольнение мастера произошло с нарушением закона. Вынужденный прогул составил 32 рабочих дня. Суд, помимо среднего заработка, постановил «взыскать с ответчика в пользу истца денежную компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб.».

Ранее URA.RU сообщало, что учительница заставила курганское отделение ПФР начислить ей досрочную пенсию. Для этого ей пришлось в суде доказать право на включение почти 9 лет в свой трудовой стаж.