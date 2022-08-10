Курганский учитель заставила ПФР начислить ей досрочную пенсию

11 августа 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

Учитель отсудила у курганского отделения ПФР право на досрочную пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Учитель, работавшая в школе села Большое Раково Кетовского района (Курганская область), через суд заставила местное отделение Пенсионного фонда России включить почти 9 лет в ее стаж и начислить ей досрочную пенсию. Данные опубликованы на сайте Курганского городского суда. «Возложить обязанность на отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области включить в стаж [периоды], дающие право К. на досрочное назначение страховой пенсии по старости», — сообщается в постановлении суда. Женщина сумела доказать, что сотрудники фонда не зачли ей в стаж более восьми с половиной лет. В суде представитель курганского отделения ПФР утверждал, что стаж учителя составляет 16 лет и 11 месяцев, тогда как для начисления пенсии ей необходимо отработать 25 лет. Суд рассмотрел доводы сторон и постановил, что отделение фонда обязано включить педагогу в стаж еще более 100 рабочих месяцев, включая учебные отпуска и карантины. Решение ответчика об отказе в пенсии признано необоснованным. Женщине, проработавшей долгое время в системе образования Кетовского района, начислят досрочную пенсию, а также возместят расходы на госпошлину. Ранее URA.RU сообщило, что похожего исхода в суде добилась учительница из Лебяжьевского округа. Также в Шадринске электрогазосварщик подал в суд на ПФР из-за отказа в пенсии и заставил региональное отделение начислить ему пенсию.

Учитель, работавшая в школе села Большое Раково Кетовского района (Курганская область), через суд заставила местное отделение Пенсионного фонда России включить почти 9 лет в ее стаж и начислить ей досрочную пенсию. Данные опубликованы на сайте Курганского городского суда. «Возложить обязанность на отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области включить в стаж [периоды], дающие право К. на досрочное назначение страховой пенсии по старости», — сообщается в постановлении суда. Женщина сумела доказать, что сотрудники фонда не зачли ей в стаж более восьми с половиной лет. В суде представитель курганского отделения ПФР утверждал, что стаж учителя составляет 16 лет и 11 месяцев, тогда как для начисления пенсии ей необходимо отработать 25 лет. Суд рассмотрел доводы сторон и постановил, что отделение фонда обязано включить педагогу в стаж еще более 100 рабочих месяцев, включая учебные отпуска и карантины. Решение ответчика об отказе в пенсии признано необоснованным. Женщине, проработавшей долгое время в системе образования Кетовского района, начислят досрочную пенсию, а также возместят расходы на госпошлину. Ранее URA.RU сообщило, что похожего исхода в суде добилась учительница из Лебяжьевского округа. Также в Шадринске электрогазосварщик подал в суд на ПФР из-за отказа в пенсии и заставил региональное отделение начислить ему пенсию.