Миасский ГРЦ поставит Минобороны РФ новейшие ракеты «Сармат»

16 августа 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

Контракт на поставку «Сармата» подписали на форуме «Армия-2022» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Государственный ракетный центр имени Макеева в Миассе (Челябинская область) заключил очередной контракт с Министерством обороны РФ на поставку новейших ракет «Сармат». Подписание контракта произошло на форуме «Армия -2022». «Ни для кого не секрет, что заказчик выбирает подрядчика по результатам деятельности за последние годы. Надо сказать, что ракетный центр создал за последние годы четыре ракетных комплекса. Они превосходят зарубежные комплексы», — сообщил в эфире телеканала «Звезда» генеральный конструктор ракетного центра Владимир Дегтярь. Генконструктор отметил, что благодаря прошлым успехам, а также тому, что центр обладает всеми необходимыми технологиями, им и поручили работу по созданию данного комплекса. При создании «Сармата», по словам Дегтяря, применяются только самые новейшие и прорывные технологии. Форум «Армия-2022» проходит в Москве с 15 по 21 августа. Участники на нем представляют современные и перспективные образцы вооружения и техники и обсуждают военно-техническое сотрудничество РФ с другими странами. На форуме «Армия-2022» впервые показали новую крылатую ракету X-69. Челябинскую делегацию на форуме возглавлял губернатор области Алексей Текслер.

Государственный ракетный центр имени Макеева в Миассе (Челябинская область) заключил очередной контракт с Министерством обороны РФ на поставку новейших ракет «Сармат». Подписание контракта произошло на форуме «Армия -2022». «Ни для кого не секрет, что заказчик выбирает подрядчика по результатам деятельности за последние годы. Надо сказать, что ракетный центр создал за последние годы четыре ракетных комплекса. Они превосходят зарубежные комплексы», — сообщил в эфире телеканала «Звезда» генеральный конструктор ракетного центра Владимир Дегтярь. Генконструктор отметил, что благодаря прошлым успехам, а также тому, что центр обладает всеми необходимыми технологиями, им и поручили работу по созданию данного комплекса. При создании «Сармата», по словам Дегтяря, применяются только самые новейшие и прорывные технологии. Форум «Армия-2022» проходит в Москве с 15 по 21 августа. Участники на нем представляют современные и перспективные образцы вооружения и техники и обсуждают военно-техническое сотрудничество РФ с другими странами. На форуме «Армия-2022» впервые показали новую крылатую ракету X-69. Челябинскую делегацию на форуме возглавлял губернатор области Алексей Текслер.