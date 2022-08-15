Мэрия в ХМАО за полтора часа закрасила надписи с критикой власти

Мэрии Лангепаса потребовалось полтора часа, чтобы закрасить надписи на стенах домов с критикой действующей власти, в том числе президента России Владимира Путина. За ночь в городе появилось не менее пяти таких граффити. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.
«Меры были предприняты сразу и на данный момент все [надписи] устранены. На это потребовалось приблизительно полтора часа. Для нас эта ситуация — потрясение, никаких предпосылок, по результатам мониторинга, для подобного не было», — рассказали URA.RU в администрации.
В мэрии добавили, что информация была передана в правоохранительные органы. Сейчас хулиганов ищет полиция. «Правоохранительные органы начали проверку, после отработки каждого объекта записи тут же устранялись. Маляры, после отработки органами каждой надписи, тут же приступали к закрашиванию», — заключили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО десять жителей были привлечены к административной ответственности за критику действий армии России во время спецоперации на Украине. Для граждан сумма штрафа составляет от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
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