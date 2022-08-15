15 августа 2022

Мэрия в ХМАО за полтора часа закрасила надписи с критикой власти

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережную реки Исеть перекрашивают в серый цвет. Екатеринбург, маляр, валик, покраска стены
В Лангепасе появились надписи критикующие власть Фото:

Мэрии Лангепаса потребовалось полтора часа, чтобы закрасить надписи на стенах домов с критикой действующей власти, в том числе президента России Владимира Путина. За ночь в городе появилось не менее пяти таких граффити. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«Меры были предприняты сразу и на данный момент все [надписи] устранены. На это потребовалось приблизительно полтора часа. Для нас эта ситуация — потрясение, никаких предпосылок, по результатам мониторинга, для подобного не было», — рассказали URA.RU в администрации.

В мэрии добавили, что информация была передана в правоохранительные органы. Сейчас хулиганов ищет полиция. «Правоохранительные органы начали проверку, после отработки каждого объекта записи тут же устранялись. Маляры, после отработки органами каждой надписи, тут же приступали к закрашиванию», — заключили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО десять жителей были привлечены к административной ответственности за критику действий армии России во время спецоперации на Украине. Для граждан сумма штрафа составляет от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

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Мэрии Лангепаса потребовалось полтора часа, чтобы закрасить надписи на стенах домов с критикой действующей власти, в том числе президента России Владимира Путина. За ночь в городе появилось не менее пяти таких граффити. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «Меры были предприняты сразу и на данный момент все [надписи] устранены. На это потребовалось приблизительно полтора часа. Для нас эта ситуация — потрясение, никаких предпосылок, по результатам мониторинга, для подобного не было», — рассказали URA.RU в администрации. В мэрии добавили, что информация была передана в правоохранительные органы. Сейчас хулиганов ищет полиция. «Правоохранительные органы начали проверку, после отработки каждого объекта записи тут же устранялись. Маляры, после отработки органами каждой надписи, тут же приступали к закрашиванию», — заключили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО десять жителей были привлечены к административной ответственности за критику действий армии России во время спецоперации на Украине. Для граждан сумма штрафа составляет от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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