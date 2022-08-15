Мэрия в ХМАО за полтора часа закрасила надписи с критикой власти

16 августа 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

В Лангепасе появились надписи критикующие власть Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Мэрии Лангепаса потребовалось полтора часа, чтобы закрасить надписи на стенах домов с критикой действующей власти, в том числе президента России Владимира Путина. За ночь в городе появилось не менее пяти таких граффити. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «Меры были предприняты сразу и на данный момент все [надписи] устранены. На это потребовалось приблизительно полтора часа. Для нас эта ситуация — потрясение, никаких предпосылок, по результатам мониторинга, для подобного не было», — рассказали URA.RU в администрации. В мэрии добавили, что информация была передана в правоохранительные органы. Сейчас хулиганов ищет полиция. «Правоохранительные органы начали проверку, после отработки каждого объекта записи тут же устранялись. Маляры, после отработки органами каждой надписи, тут же приступали к закрашиванию», — заключили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО десять жителей были привлечены к административной ответственности за критику действий армии России во время спецоперации на Украине. Для граждан сумма штрафа составляет от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Мэрии Лангепаса потребовалось полтора часа, чтобы закрасить надписи на стенах домов с критикой действующей власти, в том числе президента России Владимира Путина. За ночь в городе появилось не менее пяти таких граффити. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «Меры были предприняты сразу и на данный момент все [надписи] устранены. На это потребовалось приблизительно полтора часа. Для нас эта ситуация — потрясение, никаких предпосылок, по результатам мониторинга, для подобного не было», — рассказали URA.RU в администрации. В мэрии добавили, что информация была передана в правоохранительные органы. Сейчас хулиганов ищет полиция. «Правоохранительные органы начали проверку, после отработки каждого объекта записи тут же устранялись. Маляры, после отработки органами каждой надписи, тут же приступали к закрашиванию», — заключили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО десять жителей были привлечены к административной ответственности за критику действий армии России во время спецоперации на Украине. Для граждан сумма штрафа составляет от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.