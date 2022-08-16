Свердловский силовик не смог вернуть работу после задержания ФСБ

Майор ГИБДД курировал лейтенантов, останавливавших фуры на трассе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Высокопоставленный майор из екатеринбургского ГИБДД, который совместно с коллегой подозревался в помощи нарушавшим закон бизнесменам, не смог восстановиться на службе после поимки оперативниками УФСБ по Свердловского области и последующего увольнения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. По данным инсайдера агентства, майор «крышевал» фуры, вес которых превышает допустимый.

«Суд решил оставить без удовлетворения апелляцию на иск суда первой инстанции», — говорится в сообщении ведомства, заседание проходило 16 августа. Ранее майор уже пытался вернуть свою должность в полиции в Верх-Исетском районном суде.

Майора вместе с коллегой подозревали в помощи компаниям-перевозчикам, нарушавшими закон, избежать наказания. Силовикам звонили руководители компаний, чьи фуры задержали на дороге из-за неработающего тахографа или превышения допустимой массы, и договаривались о протекции. Тогда майор и капитан звонили подчиненным и отдавали приказы отпустить водителей без составления протокола.

Инсайдер сообщил, что в начале 2022 года к двум лейтенантам ГИБДД, останавливавшим фуры на трассе, приехали оперативники УФСБ и забрали мобильные телефоны. В итоге на эти телефоны стали поступать звонки от начальства с просьбой отпустить водителей. «Высокопоставленные силовики были уволены, но корыстного умысла в их действиях не нашли», — добавил собеседник агентства.

URA.RU обратилось к представителю УФСБ по Свердловской области. Он воздержался от комментариев.

Ранее проверка УФСБ приходила к замначальника автоинспекции Свердловской области Игорю Заховаеву. По версии источника, в ведомство пришло сообщение о коррупции.