В Эстонии усомнились в победе русских во Второй Мировой войне

16 августа 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Индрек Таранд назвала освобождение Эстонии «легендой» Фото: CC BY-2.0, Heikki Siltala, Flickr Освобождение Эстонии от фашизма является «легендой». Такое мнение высказала бывший депутат Европарламента от Эстонии Индрек Таранд в статье для агентства delfi. «Вновь закипели великорусские инстинкты центральных партий, и снова вспыхнула священная легенда „мы вас освободили от фашизма“. Повторяю, уже не знаю сколько тысяч раз — вы, русские, никого и нигде не освобождали, потому что именно вы подписали договор о дружбе с бывшим лидером нацистов фон Риббентропом и были одним из самых верных союзников нацистов», — написала Таранда. Ранее аналогичные заявления делали власти Литвы. Они называли СССР «агрессором». В Польше в свою очередь требовали от России возместить ущерб, который страна «получила от СССР» во время освобождения от немецких войск, пишет RT. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что все попытки обвинить СССР в развязывании Второй Мировой являются бредом.

Освобождение Эстонии от фашизма является «легендой». Такое мнение высказала бывший депутат Европарламента от Эстонии Индрек Таранд в статье для агентства delfi. «Вновь закипели великорусские инстинкты центральных партий, и снова вспыхнула священная легенда „мы вас освободили от фашизма“. Повторяю, уже не знаю сколько тысяч раз — вы, русские, никого и нигде не освобождали, потому что именно вы подписали договор о дружбе с бывшим лидером нацистов фон Риббентропом и были одним из самых верных союзников нацистов», — написала Таранда. Ранее аналогичные заявления делали власти Литвы. Они называли СССР «агрессором». В Польше в свою очередь требовали от России возместить ущерб, который страна «получила от СССР» во время освобождения от немецких войск, пишет RT. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что все попытки обвинить СССР в развязывании Второй Мировой являются бредом.