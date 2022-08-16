Свердловского мэра включили в совет с Путиным и Мишустиным

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев включен в совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Состав совета: Пинаев Владислав Юрьевич — глава города Нижнего Тагила Свердловской области», — говорится в приложении к тексту указа. Сам Пинаев кратко сообщил URA.RU, что еще не видел документ и узнал о включении от корреспондента.
Тагильский мэр попал в так называемую муниципальную часть совета, представленную главами российских городов и районов. В нее же, например, вошли Ильсур Метшин (Казань), Владимир Марченко (Волгоград), Максим Ряшин (Ханты-Мансийск) и еще два десятка мэров.
В федеральную часть совета, в частности, вошли премьер-министр Михаил Мишустин, глава администрации президента Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, министр экономического развития Максим Решетников, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. Возглавляет совет сам Путин.
Президентский совет был создан в 2007 году. Его участники разрабатывают стратегию развития местного самоуправления, обсуждают федеральные программы и рассматривают федеральные законопроекты. Ротация участников происходит раз в три года.
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