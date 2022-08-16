Оппонент Куйвашева соберет в Екатеринбурге федеральных VIP

Александр Демин соберет в Екатеринбурге депутатов Госдумы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Поддержать кандидата в губернаторы Свердловской области от «Новых людей» Александра Демина в Екатеринбург в ближайшее время приедут несколько депутатов, представляющий партию в Госдуме РФ. Об этом сообщил URA.RU сам Демин.

«Ожидается визит замглавы фракции „Новых людей“ в ГД, экс-мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, главы думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаева и замглавы комитета ГД по спорту Амира Хамитова. По точным датам пока определенности нет, мы все соответствующим образом анонсируем», — отметил он.

Также в планах команды Демина значится проведение в Екатеринбурге круглого стола с организацией «Федеральный Сельсовет» и местными сельхозпроизводителями. Его темой станет борьба с борщевиком.

Выборы губернатора Свердловской области состоятся 11 сентября 2022 года. На пост главы региона претендуют пять кандидатов: Евгений Куйвашев («Единая Россия»), Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), Александр Демин («Новые люди») и Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»).