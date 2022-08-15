15 августа 2022

Челябинец получил срок за попытку изнасиловать таксистку в пути

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Мужчина не признал вину и заявил об оговоре Фото:

Житель Чебаркульского района Челябинской области получил три года колонии общего режима за покушение на изнасилование таксистки. Приговор огласил Чебаркульский городской суд, вину мужчина не признал, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В январе прошлого года женщина, работающая в такси, приехала на вызов в одну из деревень Чебаркуля, чтобы увезти в город пассажира. В пути он хамил ей, заявлял, что хочет вступить с ней в половую связь, трогал ее за части тела, а затем, когда она нажала тревожную кнопку и остановилась, не хотел расплачиваться, на помощь ей пришли другие таксисты, после этого пассажир покинул автомобиль, так и не заплатив. Вину он не признал в полном объеме, заявляя, что насиловать никого не собирался, только хамил женщине и не заплатил за поездку, считает, что она его оговаривает, желая получить компенсацию», — рассказал источник.

Интересно, что расследование дела тянулось практически год. Пассажир не скрывался и отстаивал свою позицию о невиновности. Сама таксистка, ее коллеги и муж, которому она звонила в пути и говорила, что пассажир к ней пристает, сказали об обратном.

В результате суд признал 37-летнего ранее не судимого мужчину виновным в покушении на изнасилование (ч.3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ). Он приговорен к трем годам в колонии общего режима. Потерпевшая не заявила к нему требований о компенсации морального вреда, а также просила не наказывать его строго и оставить на свободе.

Уголовное дело было рассмотрено в закрытом порядке. В суде процесс официально не комментируют.

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Житель Чебаркульского района Челябинской области получил три года колонии общего режима за покушение на изнасилование таксистки. Приговор огласил Чебаркульский городской суд, вину мужчина не признал, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «В январе прошлого года женщина, работающая в такси, приехала на вызов в одну из деревень Чебаркуля, чтобы увезти в город пассажира. В пути он хамил ей, заявлял, что хочет вступить с ней в половую связь, трогал ее за части тела, а затем, когда она нажала тревожную кнопку и остановилась, не хотел расплачиваться, на помощь ей пришли другие таксисты, после этого пассажир покинул автомобиль, так и не заплатив. Вину он не признал в полном объеме, заявляя, что насиловать никого не собирался, только хамил женщине и не заплатил за поездку, считает, что она его оговаривает, желая получить компенсацию», — рассказал источник. Интересно, что расследование дела тянулось практически год. Пассажир не скрывался и отстаивал свою позицию о невиновности. Сама таксистка, ее коллеги и муж, которому она звонила в пути и говорила, что пассажир к ней пристает, сказали об обратном. В результате суд признал 37-летнего ранее не судимого мужчину виновным в покушении на изнасилование (ч.3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ). Он приговорен к трем годам в колонии общего режима. Потерпевшая не заявила к нему требований о компенсации морального вреда, а также просила не наказывать его строго и оставить на свободе. Уголовное дело было рассмотрено в закрытом порядке. В суде процесс официально не комментируют.
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