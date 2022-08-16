Экс-посол Британии заявил о недопустимости унижения Путина

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В США есть люди, которые осознаю опасность унижения России, заявил Тони Брентон Фото:

Страны Запада должны понимать, что не имеют права «унижать» президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал бывший посол Великобритании в Москве Тони Брентон в интервью телеканалу RTVI.

«Полагаю, что в том же Вашингтоне есть здравомыслящие люди, которые прекрасно осознают опасность унижения России. Иными словами, нужно, чтобы Москва проиграла с точки зрения Запада, но в то же время нужно дать господину Путину своеобразный компромисс, чтобы он мог выйти из-за стола переговоров, сохранив достоинство», — сказал Брентон.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявлял, что ее задача — защитить мирных граждан Донбасса от украинских националистов. Глава государства считает, что конфликт был неизбежен, так как на Украине давно выращивали неонацистов, пишет «Дни.ру».

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Страны Запада должны понимать, что не имеют права «унижать» президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал бывший посол Великобритании в Москве Тони Брентон в интервью телеканалу RTVI. «Полагаю, что в том же Вашингтоне есть здравомыслящие люди, которые прекрасно осознают опасность унижения России. Иными словами, нужно, чтобы Москва проиграла с точки зрения Запада, но в то же время нужно дать господину Путину своеобразный компромисс, чтобы он мог выйти из-за стола переговоров, сохранив достоинство», — сказал Брентон. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявлял, что ее задача — защитить мирных граждан Донбасса от украинских националистов. Глава государства считает, что конфликт был неизбежен, так как на Украине давно выращивали неонацистов, пишет «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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