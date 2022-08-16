Экс-посол Британии заявил о недопустимости унижения Путина

16 августа 2022 в 20:55 Размер текста - 17 +

В США есть люди, которые осознаю опасность унижения России, заявил Тони Брентон Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Страны Запада должны понимать, что не имеют права «унижать» президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал бывший посол Великобритании в Москве Тони Брентон в интервью телеканалу RTVI. «Полагаю, что в том же Вашингтоне есть здравомыслящие люди, которые прекрасно осознают опасность унижения России. Иными словами, нужно, чтобы Москва проиграла с точки зрения Запада, но в то же время нужно дать господину Путину своеобразный компромисс, чтобы он мог выйти из-за стола переговоров, сохранив достоинство», — сказал Брентон. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявлял, что ее задача — защитить мирных граждан Донбасса от украинских националистов. Глава государства считает, что конфликт был неизбежен, так как на Украине давно выращивали неонацистов, пишет «Дни.ру».

Страны Запада должны понимать, что не имеют права «унижать» президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал бывший посол Великобритании в Москве Тони Брентон в интервью телеканалу RTVI. «Полагаю, что в том же Вашингтоне есть здравомыслящие люди, которые прекрасно осознают опасность унижения России. Иными словами, нужно, чтобы Москва проиграла с точки зрения Запада, но в то же время нужно дать господину Путину своеобразный компромисс, чтобы он мог выйти из-за стола переговоров, сохранив достоинство», — сказал Брентон. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявлял, что ее задача — защитить мирных граждан Донбасса от украинских националистов. Глава государства считает, что конфликт был неизбежен, так как на Украине давно выращивали неонацистов, пишет «Дни.ру».