Экс-посол Британии заявил о недопустимости унижения Путина

Страны Запада должны понимать, что не имеют права «унижать» президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал бывший посол Великобритании в Москве Тони Брентон в интервью телеканалу RTVI.
«Полагаю, что в том же Вашингтоне есть здравомыслящие люди, которые прекрасно осознают опасность унижения России. Иными словами, нужно, чтобы Москва проиграла с точки зрения Запада, но в то же время нужно дать господину Путину своеобразный компромисс, чтобы он мог выйти из-за стола переговоров, сохранив достоинство», — сказал Брентон.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявлял, что ее задача — защитить мирных граждан Донбасса от украинских националистов. Глава государства считает, что конфликт был неизбежен, так как на Украине давно выращивали неонацистов, пишет «Дни.ру».
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