Свердловским врачам перестали выплачивать губернаторские за COVID

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Свердловским медикам перестали приходить выплаты за ковид Фото:

Свердловским медикам, работающим с пациентами, больными коронавирусом, перестали приходить выплаты, учрежденные губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом рассказала читательница URA.RU.

«Врачи и медсестры вот уже три месяца не получают губернаторские выплаты за работу с больными ковидом. Выплат не было за май, июнь и за июль. Такая ситуация в многих медучреждениях региона. Мы разговаривали с начальством. Когда выплатят — неизвестно. О причинах никто не знает», — посетовала читательница агентства.

Редакция агентства обратилась за комментарием в областной оперштаб по борьбе с COVID-19. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился на 300 млн рублей увеличить ассигнования на выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом. Постановление губернатора подписано 16 октября. Согласно документу, сумма, выделенная на финансирование этой статьи расхода, увеличивается с 746,9 млн 1,039 миллиарда рублей.

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Свердловским медикам, работающим с пациентами, больными коронавирусом, перестали приходить выплаты, учрежденные губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом рассказала читательница URA.RU. «Врачи и медсестры вот уже три месяца не получают губернаторские выплаты за работу с больными ковидом. Выплат не было за май, июнь и за июль. Такая ситуация в многих медучреждениях региона. Мы разговаривали с начальством. Когда выплатят — неизвестно. О причинах никто не знает», — посетовала читательница агентства. Редакция агентства обратилась за комментарием в областной оперштаб по борьбе с COVID-19. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился на 300 млн рублей увеличить ассигнования на выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом. Постановление губернатора подписано 16 октября. Согласно документу, сумма, выделенная на финансирование этой статьи расхода, увеличивается с 746,9 млн 1,039 миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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