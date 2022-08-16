Свердловским врачам перестали выплачивать губернаторские за COVID

Свердловским медикам, работающим с пациентами, больными коронавирусом, перестали приходить выплаты, учрежденные губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом рассказала читательница URA.RU.
«Врачи и медсестры вот уже три месяца не получают губернаторские выплаты за работу с больными ковидом. Выплат не было за май, июнь и за июль. Такая ситуация в многих медучреждениях региона. Мы разговаривали с начальством. Когда выплатят — неизвестно. О причинах никто не знает», — посетовала читательница агентства.
Редакция агентства обратилась за комментарием в областной оперштаб по борьбе с COVID-19. На момент публикации ответа не поступило.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился на 300 млн рублей увеличить ассигнования на выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом. Постановление губернатора подписано 16 октября. Согласно документу, сумма, выделенная на финансирование этой статьи расхода, увеличивается с 746,9 млн 1,039 миллиарда рублей.
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