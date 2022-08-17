Диетолог Русакова назвала специи, помогающие меньше есть

18 августа 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Имбирь снижает уровень холестерина, сказала Дарья Русакова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Аромат цитруса, корица, мята и имбирь помогут человеку во время диеты, снижая аппетит, нормализуя пищеварение, нервную систему, улучшая кровообращение и утоляя голод. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Цитрусовые ароматы, кофе и корица снижают аппетит. Корица способствует снижению веса, так как ускоряет обмен веществ, нормализует уровень глюкозы в крови, снижает тягу к сладкому. Блюда с этой специей обладают приятным ароматом, ярким вкусом. Она идеальна для низкокалорийных десертов. Для усиления свойств корицы можно сочетать ее с напитками из натурального кофе», — сказала Дарья Русакова. По ее словам, на диете важно поддерживать пищеварение в норме. «Мята обладает приятным ароматом, благотворно влияет на нервную систему, успокаивает. Чай с добавлением мяты способствуют очищению кишечника, является профилактическим средством при запорах. Это очень важное свойство, так как на диете часто наблюдаются проблемы со стулом», — объяснила собеседница URA.RU. Диетолог отметила, что важно во время диеты обратить внимание на имбирь. «Он обладает стимулирующим действием на весь организм, снижает холестерин, улучшает кровообращение, выводит лишнюю жидкость и вредные вещества из организма, способствуя более быстрому снижению веса. Имбирный чай повышает теплообмен и утоляет голод. Важно помнить, что эти методы работают только в комбинации с правильным питанием и спортом», — подчеркнула нутрициолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аромат цитруса, корица, мята и имбирь помогут человеку во время диеты, снижая аппетит, нормализуя пищеварение, нервную систему, улучшая кровообращение и утоляя голод. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Цитрусовые ароматы, кофе и корица снижают аппетит. Корица способствует снижению веса, так как ускоряет обмен веществ, нормализует уровень глюкозы в крови, снижает тягу к сладкому. Блюда с этой специей обладают приятным ароматом, ярким вкусом. Она идеальна для низкокалорийных десертов. Для усиления свойств корицы можно сочетать ее с напитками из натурального кофе», — сказала Дарья Русакова. По ее словам, на диете важно поддерживать пищеварение в норме. «Мята обладает приятным ароматом, благотворно влияет на нервную систему, успокаивает. Чай с добавлением мяты способствуют очищению кишечника, является профилактическим средством при запорах. Это очень важное свойство, так как на диете часто наблюдаются проблемы со стулом», — объяснила собеседница URA.RU. Диетолог отметила, что важно во время диеты обратить внимание на имбирь. «Он обладает стимулирующим действием на весь организм, снижает холестерин, улучшает кровообращение, выводит лишнюю жидкость и вредные вещества из организма, способствуя более быстрому снижению веса. Имбирный чай повышает теплообмен и утоляет голод. Важно помнить, что эти методы работают только в комбинации с правильным питанием и спортом», — подчеркнула нутрициолог.