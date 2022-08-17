Челябинская область вошла в топ регионов по количеству новостроек

За июль Челябинская и Свердловская области получили по 11 разрешений на строительство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область вместе со Свердловской областью разделили третье и четвертое места российского рейтинга застройщиков, получивших в июле 2022 года разрешения на строительство многоквартирных домов. Двум уральским регионам предоставили по 11 положительных заключений экспертизы будущих объектов.

«Больше всего объектов за месяц получило положительные заключения экспертизы в Республике Татарстан (16 объектов), Республике Саха (Якутия) (12 объектов), а также в Свердловской и Челябинской областях (по 11 объектов). В целом в июле 2022 года положительное заключение экспертизы проектной документации получило 243 объекта от 195 застройщиков», — уточнили на сайте Единого ресурса застройщиков.

По данным сайта, количество разрешений в текущем году по сравнению с июлем 2021 года снизилось на 10%. По сравнению с июнем количество объектов снизилось на 2,8%. В целом за январь—июнь 2022 года объем положительных решений по сравнению с аналогичным периодом 2021 года упал на 17%.

Ранее сообщалось, что челябинские застройщики в первой половине 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года получили на 30% больше разрешений на строительство. Об этом URA.RU рассказал директор агентства Недвижимости «А1» Степан Подпятников.