В Сургуте жалобы на рекламу наркотиков принимают через бот

Жители Сургута (ХМАО) могут пожаловаться на рекламу запрещенных веществ через специальный бот в telegram. Об этом сообщается на сайте администрации города.
«Для горожан создали чат, в который можно отправить информацию о рекламе наркотиков на фасадах зданий, заборах и других поверхностях. Для этого нужно указать название улицы и номер дома, либо отправить геолокацию. Также можно загрузить снимок или сделать видеозапись, подтверждающие распространение рекламы наркотических средств», — отмечается в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО увеличилось число наркоманов и количество наркоторговцев. Об этом говорит официальная статистика, подведенная силовиками.
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