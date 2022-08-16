16 августа 2022
15 августа 2022

В Сургуте жалобы на рекламу наркотиков принимают через бот

© Служба новостей «URA.RU»
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В бот можно отправить информацию о рекламе наркотиков на фасадах зданий, заборах и других поверхностях Фото:

Жители Сургута (ХМАО) могут пожаловаться на рекламу запрещенных веществ через специальный бот в telegram. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Для горожан создали чат, в который можно отправить информацию о рекламе наркотиков на фасадах зданий, заборах и других поверхностях. Для этого нужно указать название улицы и номер дома, либо отправить геолокацию. Также можно загрузить снимок или сделать видеозапись, подтверждающие распространение рекламы наркотических средств», — отмечается в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО увеличилось число наркоманов и количество наркоторговцев. Об этом говорит официальная статистика, подведенная силовиками.

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Жители Сургута (ХМАО) могут пожаловаться на рекламу запрещенных веществ через специальный бот в telegram. Об этом сообщается на сайте администрации города. «Для горожан создали чат, в который можно отправить информацию о рекламе наркотиков на фасадах зданий, заборах и других поверхностях. Для этого нужно указать название улицы и номер дома, либо отправить геолокацию. Также можно загрузить снимок или сделать видеозапись, подтверждающие распространение рекламы наркотических средств», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО увеличилось число наркоманов и количество наркоторговцев. Об этом говорит официальная статистика, подведенная силовиками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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