В Сургуте жалобы на рекламу наркотиков принимают через бот

17 августа 2022 в 01:56 Размер текста - 17 +

В бот можно отправить информацию о рекламе наркотиков на фасадах зданий, заборах и других поверхностях Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Сургута (ХМАО) могут пожаловаться на рекламу запрещенных веществ через специальный бот в telegram. Об этом сообщается на сайте администрации города. «Для горожан создали чат, в который можно отправить информацию о рекламе наркотиков на фасадах зданий, заборах и других поверхностях. Для этого нужно указать название улицы и номер дома, либо отправить геолокацию. Также можно загрузить снимок или сделать видеозапись, подтверждающие распространение рекламы наркотических средств», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО увеличилось число наркоманов и количество наркоторговцев. Об этом говорит официальная статистика, подведенная силовиками.

Жители Сургута (ХМАО) могут пожаловаться на рекламу запрещенных веществ через специальный бот в telegram. Об этом сообщается на сайте администрации города. «Для горожан создали чат, в который можно отправить информацию о рекламе наркотиков на фасадах зданий, заборах и других поверхностях. Для этого нужно указать название улицы и номер дома, либо отправить геолокацию. Также можно загрузить снимок или сделать видеозапись, подтверждающие распространение рекламы наркотических средств», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО увеличилось число наркоманов и количество наркоторговцев. Об этом говорит официальная статистика, подведенная силовиками.