Минэкономразвития обновило прогнозы по инфляции в 2022 году

17 августа 2022 в 02:23 Размер текста - 17 +

По прогнозам экономистов, этом году инфляция составит 13,4% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Инфляция в России в 2022 году составит 13,4%, в будущем году — 5,5%. Об этом рассказал федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития. «Пересмотрены в меньшую сторону, опять же существенно, оценки по инфляции — если по состоянию на март месяц оценки составляли 17,5%, то сейчас они снижены до 13,4% на конец года, декабрь к декабрю», — сказал чиновник, передает РИА «Новости». При этом экономисты предполагают, что до конца этого года дефляция закончится. При этом источник, знакомый с ситуацией, не исключил, что в сентябре может быть дефляция за счет динамики цен на плодоовощную продукцию, однако «принципиально на горизонте до декабря она картину не изменит». Что касается 2024 года, по прогнозам аналитиков, инфляция составит 4,2%, а в 2025 году — 4%. Ранее сотрудники Центробанка заявили, что рост экономики России произойдет только в 2025 году. По их оценкам, тогда экономика вернется к потенциальным темпам роста в 1,5—2,5%.

Инфляция в России в 2022 году составит 13,4%, в будущем году — 5,5%. Об этом рассказал федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития. «Пересмотрены в меньшую сторону, опять же существенно, оценки по инфляции — если по состоянию на март месяц оценки составляли 17,5%, то сейчас они снижены до 13,4% на конец года, декабрь к декабрю», — сказал чиновник, передает РИА «Новости». При этом экономисты предполагают, что до конца этого года дефляция закончится. При этом источник, знакомый с ситуацией, не исключил, что в сентябре может быть дефляция за счет динамики цен на плодоовощную продукцию, однако «принципиально на горизонте до декабря она картину не изменит». Что касается 2024 года, по прогнозам аналитиков, инфляция составит 4,2%, а в 2025 году — 4%. Ранее сотрудники Центробанка заявили, что рост экономики России произойдет только в 2025 году. По их оценкам, тогда экономика вернется к потенциальным темпам роста в 1,5—2,5%.