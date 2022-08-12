Центробанк РФ объяснил, когда восстановится российская экономика

12 августа 2022 в 16:06 Размер текста - 17 +

Экономика России начнет рост в 2025 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Рост экономики России произойдет через три года — в 2025 году. Об этом сказано в проекте доклада Центробанка РФ «Об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023—2025 годы». «Согласно базовому сценарию, в 2022 году и в течение большей части 2023 года российская экономика будет сокращаться, подстраиваясь к изменившимся внешним условиям. В 2025 году экономика вернется к потенциальным темпам роста в 1,5—2,5%», — сообщается на официальном сайте ЦБ. Согласно сценарию, в 2022 году и в течение большей части 2023 года российская экономика будет сокращаться, подстраиваясь к изменившимся внешним условиям. Годовую инфляцию планируется снизить до 4% в 2024 году и далее постараться удержать ее на том же уровне, пишет «Царьград». В документе сообщается, что санкции против России также сохранятся до 2025 года. А возвращение средней ключевой ставки 5-6% ожидается в этом же периоде, дополняет «Национальная служба новостей». Проблемы с экономикой во всем мире возникли после введения жестких ограничений Западом в отношении России из-за начала спецоперации на Украине. Ее основная цель — защита людей Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. Введенные санкции ударили в первую очередь по государствам, которые их придумали, в частности, по Евросоюзу.

Рост экономики России произойдет через три года — в 2025 году. Об этом сказано в проекте доклада Центробанка РФ «Об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023—2025 годы». «Согласно базовому сценарию, в 2022 году и в течение большей части 2023 года российская экономика будет сокращаться, подстраиваясь к изменившимся внешним условиям. В 2025 году экономика вернется к потенциальным темпам роста в 1,5—2,5%», — сообщается на официальном сайте ЦБ. Согласно сценарию, в 2022 году и в течение большей части 2023 года российская экономика будет сокращаться, подстраиваясь к изменившимся внешним условиям. Годовую инфляцию планируется снизить до 4% в 2024 году и далее постараться удержать ее на том же уровне, пишет «Царьград». В документе сообщается, что санкции против России также сохранятся до 2025 года. А возвращение средней ключевой ставки 5-6% ожидается в этом же периоде, дополняет «Национальная служба новостей». Проблемы с экономикой во всем мире возникли после введения жестких ограничений Западом в отношении России из-за начала спецоперации на Украине. Ее основная цель — защита людей Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. Введенные санкции ударили в первую очередь по государствам, которые их придумали, в частности, по Евросоюзу.