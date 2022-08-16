Местные жители сделали несколько десятков фотографий радуги, которая появилась в небе над Ханты-Мансийском. Снимками они поделились в соцсетях.
«А после дождя будет радуга! В Ханты-Мансийск после знойной жары пришло похолодание, дожди, а вместе с ними и чудесное украшение», — написал автор поста в группе «Ханты-Мансийск | Онлайн» в соцсети «ВКонтакте». «Красота!», — поделился в комментариях в группе «Наш Ханты-Мансийск» Алексей Морышкин.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО синоптики прогнозируют похолодание до нуля градусов ночью, дневная температура при этом в среднем будет составлять 13-16 градусов выше нуля. Также в регионе ожидаются дожди с ветром до 18 м/с.
Местные жители сделали несколько десятков фотографий радуги, которая появилась в небе над Ханты-Мансийском. Снимками они поделились в соцсетях. «А после дождя будет радуга! В Ханты-Мансийск после знойной жары пришло похолодание, дожди, а вместе с ними и чудесное украшение», — написал автор поста в группе «Ханты-Мансийск | Онлайн» в соцсети «ВКонтакте». «Красота!», — поделился в комментариях в группе «Наш Ханты-Мансийск» Алексей Морышкин. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО синоптики прогнозируют похолодание до нуля градусов ночью, дневная температура при этом в среднем будет составлять 13-16 градусов выше нуля. Также в регионе ожидаются дожди с ветром до 18 м/с.