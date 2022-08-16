Жители Ханты-Мансийска засняли двойную радугу. Фото

17 августа 2022 в 02:54 Размер текста - 17 +

Фотографии двойной радуги жители публикуют в соцсетях Фото: Александр Мамаев © URA.RU Местные жители сделали несколько десятков фотографий радуги, которая появилась в небе над Ханты-Мансийском. Снимками они поделились в соцсетях. «А после дождя будет радуга! В Ханты-Мансийск после знойной жары пришло похолодание, дожди, а вместе с ними и чудесное украшение», — написал автор поста в группе «Ханты-Мансийск | Онлайн» в соцсети «ВКонтакте». «Красота!», — поделился в комментариях в группе «Наш Ханты-Мансийск» Алексей Морышкин. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО синоптики прогнозируют похолодание до нуля градусов ночью, дневная температура при этом в среднем будет составлять 13-16 градусов выше нуля. Также в регионе ожидаются дожди с ветром до 18 м/с. Двойная радуга в Ханты-Мансийске Ульяна Владимировна, «ВКонтакте» Двойная радуга в Ханты-Мансийске Поля Германова, «ВКонтакте» Двойная радуга в Ханты-Мансийске «Наш Ханты-Мансийск», «ВКонтакте» Двойная радуга в Ханты-Мансийске Анастасия Сергеевна, «ВКонтакте» Двойная радуга в Ханты-Мансийске Мария Щепкина, «ВКонтакте»

Местные жители сделали несколько десятков фотографий радуги, которая появилась в небе над Ханты-Мансийском. Снимками они поделились в соцсетях. «А после дождя будет радуга! В Ханты-Мансийск после знойной жары пришло похолодание, дожди, а вместе с ними и чудесное украшение», — написал автор поста в группе «Ханты-Мансийск | Онлайн» в соцсети «ВКонтакте». «Красота!», — поделился в комментариях в группе «Наш Ханты-Мансийск» Алексей Морышкин. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО синоптики прогнозируют похолодание до нуля градусов ночью, дневная температура при этом в среднем будет составлять 13-16 градусов выше нуля. Также в регионе ожидаются дожди с ветром до 18 м/с.