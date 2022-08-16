16 августа 2022
15 августа 2022

Жители Ханты-Мансийска засняли двойную радугу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Нижний Тагил., радуга
Фотографии двойной радуги жители публикуют в соцсетях Фото:

Местные жители сделали несколько десятков фотографий радуги, которая появилась в небе над Ханты-Мансийском. Снимками они поделились в соцсетях.

«А после дождя будет радуга! В Ханты-Мансийск после знойной жары пришло похолодание, дожди, а вместе с ними и чудесное украшение», — написал автор поста в группе «Ханты-Мансийск | Онлайн» в соцсети «ВКонтакте». «Красота!», — поделился в комментариях в группе «Наш Ханты-Мансийск» Алексей Морышкин.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО синоптики прогнозируют похолодание до нуля градусов ночью, дневная температура при этом в среднем будет составлять 13-16 градусов выше нуля. Также в регионе ожидаются дожди с ветром до 18 м/с.

Двойная радуга в Ханты-Мансийске
Двойная радуга в Ханты-Мансийске
Двойная радуга в Ханты-Мансийске
Двойная радуга в Ханты-Мансийске
Двойная радуга в Ханты-Мансийске

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Местные жители сделали несколько десятков фотографий радуги, которая появилась в небе над Ханты-Мансийском. Снимками они поделились в соцсетях. «А после дождя будет радуга! В Ханты-Мансийск после знойной жары пришло похолодание, дожди, а вместе с ними и чудесное украшение», — написал автор поста в группе «Ханты-Мансийск | Онлайн» в соцсети «ВКонтакте». «Красота!», — поделился в комментариях в группе «Наш Ханты-Мансийск» Алексей Морышкин. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО синоптики прогнозируют похолодание до нуля градусов ночью, дневная температура при этом в среднем будет составлять 13-16 градусов выше нуля. Также в регионе ожидаются дожди с ветром до 18 м/с.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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