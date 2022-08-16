16 августа 2022

США потратят рекордную сумму денег на покупку украинского зерна

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Второй день работы Всероссийского дня поля - 2021. Свердловская область, Кадниково, фермер, пищевая промышленность, сельское хозяйство, производство зерна, земледелие
Америка совершит самую крупную экспортную сделку со дня начала спецоперации Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Агентство США по международному развитию (USAID) совершит самую крупную экспортную сделку со дня начала спецоперации, закупив у Украины зерна на сумму более 68 млн долларов. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

«Агентство США по международному развитию потратит более 68 миллионов долларов на закупку и доставку украинского зерна в рамках крупнейшей экспортной сделки со дня начала спецоперации, а также вступления в силу июльского соглашения», — передает WSJ. Отмечается, что зерно будет использовано для помощи «людям, столкнувшимся с сильным голодом и недоеданием».

Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев высказал мнение о том, что суда с украинским зерном отправляются на Запад, минуя голодающие страны Африки и Южной Азии. По его словам, ни одно судно не достигло берегов развивающихся стран.

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Агентство США по международному развитию (USAID) совершит самую крупную экспортную сделку со дня начала спецоперации, закупив у Украины зерна на сумму более 68 млн долларов. Об этом сообщила газета Wall Street Journal. «Агентство США по международному развитию потратит более 68 миллионов долларов на закупку и доставку украинского зерна в рамках крупнейшей экспортной сделки со дня начала спецоперации, а также вступления в силу июльского соглашения», — передает WSJ. Отмечается, что зерно будет использовано для помощи «людям, столкнувшимся с сильным голодом и недоеданием». Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев высказал мнение о том, что суда с украинским зерном отправляются на Запад, минуя голодающие страны Африки и Южной Азии. По его словам, ни одно судно не достигло берегов развивающихся стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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