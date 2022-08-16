США потратят рекордную сумму денег на покупку украинского зерна

17 августа 2022 в 04:50 Размер текста - 17 +

Америка совершит самую крупную экспортную сделку со дня начала спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Агентство США по международному развитию (USAID) совершит самую крупную экспортную сделку со дня начала спецоперации, закупив у Украины зерна на сумму более 68 млн долларов. Об этом сообщила газета Wall Street Journal. «Агентство США по международному развитию потратит более 68 миллионов долларов на закупку и доставку украинского зерна в рамках крупнейшей экспортной сделки со дня начала спецоперации, а также вступления в силу июльского соглашения», — передает WSJ. Отмечается, что зерно будет использовано для помощи «людям, столкнувшимся с сильным голодом и недоеданием». Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев высказал мнение о том, что суда с украинским зерном отправляются на Запад, минуя голодающие страны Африки и Южной Азии. По его словам, ни одно судно не достигло берегов развивающихся стран.

Агентство США по международному развитию (USAID) совершит самую крупную экспортную сделку со дня начала спецоперации, закупив у Украины зерна на сумму более 68 млн долларов. Об этом сообщила газета Wall Street Journal. «Агентство США по международному развитию потратит более 68 миллионов долларов на закупку и доставку украинского зерна в рамках крупнейшей экспортной сделки со дня начала спецоперации, а также вступления в силу июльского соглашения», — передает WSJ. Отмечается, что зерно будет использовано для помощи «людям, столкнувшимся с сильным голодом и недоеданием». Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев высказал мнение о том, что суда с украинским зерном отправляются на Запад, минуя голодающие страны Африки и Южной Азии. По его словам, ни одно судно не достигло берегов развивающихся стран.