США потратят рекордную сумму денег на покупку украинского зерна

Агентство США по международному развитию (USAID) совершит самую крупную экспортную сделку со дня начала спецоперации, закупив у Украины зерна на сумму более 68 млн долларов. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.
«Агентство США по международному развитию потратит более 68 миллионов долларов на закупку и доставку украинского зерна в рамках крупнейшей экспортной сделки со дня начала спецоперации, а также вступления в силу июльского соглашения», — передает WSJ. Отмечается, что зерно будет использовано для помощи «людям, столкнувшимся с сильным голодом и недоеданием».
Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев высказал мнение о том, что суда с украинским зерном отправляются на Запад, минуя голодающие страны Африки и Южной Азии. По его словам, ни одно судно не достигло берегов развивающихся стран.
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