Клава Кока спела подписчикам куплет новой песни. Видео

17 августа 2022 в 07:08 Размер текста - 17 +

В ближайшие дни певица планирует презентовать новый трек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) спела подписчикам куплет нового трека, релиз которого должен состояться в ближайшее время. Видео Кока выложила у себя в telegram-канале. «В доме закончилась посуда вся — это твой антидепрессант. Тусы не спасают, ведь там звучит она», — спела Клава Кока кусочек, а затем сказала, что дальше петь не будет. Также она спросила у подписчиков, стоит ли презентовать песню завтра, послезавтра или отложить релиз. Ранее Кока публиковала у себя в Instagram (соцсеть признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ — прим. ред.) припев новой песни: «Ну что же ты стоишь и плачешь? Слезы носишь вместо патчей. Ты же знала он обманщик. Любишь все равно». Она надеется, что трек станет таким же хитом, как и песня «Покинула чат».

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) спела подписчикам куплет нового трека, релиз которого должен состояться в ближайшее время. Видео Кока выложила у себя в telegram-канале. «В доме закончилась посуда вся — это твой антидепрессант. Тусы не спасают, ведь там звучит она», — спела Клава Кока кусочек, а затем сказала, что дальше петь не будет. Также она спросила у подписчиков, стоит ли презентовать песню завтра, послезавтра или отложить релиз. Ранее Кока публиковала у себя в Instagram (соцсеть признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ — прим. ред.) припев новой песни: «Ну что же ты стоишь и плачешь? Слезы носишь вместо патчей. Ты же знала он обманщик. Любишь все равно». Она надеется, что трек станет таким же хитом, как и песня «Покинула чат».