Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) спела подписчикам куплет нового трека, релиз которого должен состояться в ближайшее время. Видео Кока выложила у себя в telegram-канале.
«В доме закончилась посуда вся — это твой антидепрессант. Тусы не спасают, ведь там звучит она», — спела Клава Кока кусочек, а затем сказала, что дальше петь не будет. Также она спросила у подписчиков, стоит ли презентовать песню завтра, послезавтра или отложить релиз.
Ранее Кока публиковала у себя в Instagram (соцсеть признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ — прим. ред.) припев новой песни: «Ну что же ты стоишь и плачешь? Слезы носишь вместо патчей. Ты же знала он обманщик. Любишь все равно». Она надеется, что трек станет таким же хитом, как и песня «Покинула чат».
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