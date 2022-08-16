16 августа 2022

Клава Кока спела подписчикам куплет новой песни. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клава Кока на открытии фестиваля Студенческая весна. Челябинск, артист, концерт, музыка, молодежь, клава кока, поп певица, поп-культура, молодежная культура, попса
В ближайшие дни певица планирует презентовать новый трек Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) спела подписчикам куплет нового трека, релиз которого должен состояться в ближайшее время. Видео Кока выложила у себя в telegram-канале.

«В доме закончилась посуда вся — это твой антидепрессант. Тусы не спасают, ведь там звучит она», — спела Клава Кока кусочек, а затем сказала, что дальше петь не будет. Также она спросила у подписчиков, стоит ли презентовать песню завтра, послезавтра или отложить релиз.

Ранее Кока публиковала у себя в Instagram (соцсеть признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ — прим. ред.) припев новой песни: «Ну что же ты стоишь и плачешь? Слезы носишь вместо патчей. Ты же знала он обманщик. Любишь все равно». Она надеется, что трек станет таким же хитом, как и песня «Покинула чат».

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) спела подписчикам куплет нового трека, релиз которого должен состояться в ближайшее время. Видео Кока выложила у себя в telegram-канале. «В доме закончилась посуда вся — это твой антидепрессант. Тусы не спасают, ведь там звучит она», — спела Клава Кока кусочек, а затем сказала, что дальше петь не будет. Также она спросила у подписчиков, стоит ли презентовать песню завтра, послезавтра или отложить релиз. Ранее Кока публиковала у себя в Instagram (соцсеть признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ — прим. ред.) припев новой песни: «Ну что же ты стоишь и плачешь? Слезы носишь вместо патчей. Ты же знала он обманщик. Любишь все равно». Она надеется, что трек станет таким же хитом, как и песня «Покинула чат».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...