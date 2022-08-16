Бизнес по производству питьевой воды продают в ХМАО

17 августа 2022 в 05:26 Размер текста - 17 +

Компания работает с 2009 года (фото их архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Нягани (ХМАО) продается готовый бизнес по производству и доставке питьевой воды. Стоимость — 20,5 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте Avito. «Продается готовый бизнес — производство и доставка питьевой воды. Наименование: ООО „Кристалл-Югра“. Компания работает с 2009 года, и ведет свою деятельность по сей день. Завоевала доверие покупателей не только с города Нягани, но и с ближайших поселков», — отмечается в объявлении. Автор также указал, что заключены долгосрочные договоры с организациями. Имеются необходимые заключения и разрешения. На производстве набран полный штат сотрудников, а в помещении установлено необходимое оборудование. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском районе продается база отдыха со взлетно-посадочной площадкой, зарегистрированной в Росавиации. Стоимость объекта 40 миллионов рублей. «Помещение 230 м², год постройки 2020», — указано в объявлении avito.ru В цехе avito.ru В цехе имеется необходимое оборудование avito.ru

В Нягани (ХМАО) продается готовый бизнес по производству и доставке питьевой воды. Стоимость — 20,5 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте Avito. «Продается готовый бизнес — производство и доставка питьевой воды. Наименование: ООО „Кристалл-Югра“. Компания работает с 2009 года, и ведет свою деятельность по сей день. Завоевала доверие покупателей не только с города Нягани, но и с ближайших поселков», — отмечается в объявлении. Автор также указал, что заключены долгосрочные договоры с организациями. Имеются необходимые заключения и разрешения. На производстве набран полный штат сотрудников, а в помещении установлено необходимое оборудование. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском районе продается база отдыха со взлетно-посадочной площадкой, зарегистрированной в Росавиации. Стоимость объекта 40 миллионов рублей.