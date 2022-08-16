16 августа 2022
15 августа 2022

Бизнес по производству питьевой воды продают в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, бутыли, бутилированная вода, водоснабжение, чистая вода
Компания работает с 2009 года (фото их архива) Фото:

В Нягани (ХМАО) продается готовый бизнес по производству и доставке питьевой воды. Стоимость — 20,5 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте Avito.

«Продается готовый бизнес — производство и доставка питьевой воды. Наименование: ООО „Кристалл-Югра“. Компания работает с 2009 года, и ведет свою деятельность по сей день. Завоевала доверие покупателей не только с города Нягани, но и с ближайших поселков», — отмечается в объявлении.

Автор также указал, что заключены долгосрочные договоры с организациями. Имеются необходимые заключения и разрешения. На производстве набран полный штат сотрудников, а в помещении установлено необходимое оборудование.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском районе продается база отдыха со взлетно-посадочной площадкой, зарегистрированной в Росавиации. Стоимость объекта 40 миллионов рублей.

«Помещение 230 м², год постройки 2020», — указано в объявлении
В цехе
В цехе имеется необходимое оборудование

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

В Нягани (ХМАО) продается готовый бизнес по производству и доставке питьевой воды. Стоимость — 20,5 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте Avito. «Продается готовый бизнес — производство и доставка питьевой воды. Наименование: ООО „Кристалл-Югра“. Компания работает с 2009 года, и ведет свою деятельность по сей день. Завоевала доверие покупателей не только с города Нягани, но и с ближайших поселков», — отмечается в объявлении. Автор также указал, что заключены долгосрочные договоры с организациями. Имеются необходимые заключения и разрешения. На производстве набран полный штат сотрудников, а в помещении установлено необходимое оборудование. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском районе продается база отдыха со взлетно-посадочной площадкой, зарегистрированной в Росавиации. Стоимость объекта 40 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...