Бизнес по производству питьевой воды продают в ХМАО

В Нягани (ХМАО) продается готовый бизнес по производству и доставке питьевой воды. Стоимость — 20,5 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте Avito.
«Продается готовый бизнес — производство и доставка питьевой воды. Наименование: ООО „Кристалл-Югра“. Компания работает с 2009 года, и ведет свою деятельность по сей день. Завоевала доверие покупателей не только с города Нягани, но и с ближайших поселков», — отмечается в объявлении.
Автор также указал, что заключены долгосрочные договоры с организациями. Имеются необходимые заключения и разрешения. На производстве набран полный штат сотрудников, а в помещении установлено необходимое оборудование.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском районе продается база отдыха со взлетно-посадочной площадкой, зарегистрированной в Росавиации. Стоимость объекта 40 миллионов рублей.
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