База отдыха с аэродромом продается в ХМАО

В Ханты-Мансийском районе продается база отдыха со взлетно-посадочной площадкой, зарегистрированной в Росавиации. Стоимость объекта 40 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте объявлений «Авито».
«Продается туристическая база с аэродромом авиации общего назначения, 63 км от города Ханты-Мансийск. В радиусе 30 км от турбазы большое количество озер, привлекающих рыбаков со многих регионов и создающих большой спрос на услуги трансфера до места ловли», — указано в объявлении.
Также отмечается, что объект оборудован необходимыми инженерными сетями. На момент публикации объявления работает рыбацкий городок и гостевой дом, на стадии строительства находятся гостиница, кафе и баня.
Ранее URA.RU рассказывало, что на сайте бесплатных объявлений «Авито» выставили на продажу «пирамиду позора», которую коммунальщики ХМАО установили у дома должника. Автор объявления продает пирамиду как памятник и просит за нее 47 тысяч рублей.
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