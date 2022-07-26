26 июля 2022
25 июля 2022

База отдыха с аэродромом продается в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Чебаркуль. Челябинская область , природа, рыбак, рыбалка, озеро, сумерки, отдых на природе, лето
Продавец указал, что в озере возле базы водится щука, окунь, ерш и другая рыба Фото:

В Ханты-Мансийском районе продается база отдыха со взлетно-посадочной площадкой, зарегистрированной в Росавиации. Стоимость объекта 40 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте объявлений «Авито».

«Продается туристическая база с аэродромом авиации общего назначения, 63 км от города Ханты-Мансийск. В радиусе 30 км от турбазы большое количество озер, привлекающих рыбаков со многих регионов и создающих большой спрос на услуги трансфера до места ловли», — указано в объявлении.

Также отмечается, что объект оборудован необходимыми инженерными сетями. На момент публикации объявления работает рыбацкий городок и гостевой дом, на стадии строительства находятся гостиница, кафе и баня.

Ранее URA.RU рассказывало, что на сайте бесплатных объявлений «Авито» выставили на продажу «пирамиду позора», которую коммунальщики ХМАО установили у дома должника. Автор объявления продает пирамиду как памятник и просит за нее 47 тысяч рублей.

База отдыха

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В Ханты-Мансийском районе продается база отдыха со взлетно-посадочной площадкой, зарегистрированной в Росавиации. Стоимость объекта 40 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте объявлений «Авито». «Продается туристическая база с аэродромом авиации общего назначения, 63 км от города Ханты-Мансийск. В радиусе 30 км от турбазы большое количество озер, привлекающих рыбаков со многих регионов и создающих большой спрос на услуги трансфера до места ловли», — указано в объявлении. Также отмечается, что объект оборудован необходимыми инженерными сетями. На момент публикации объявления работает рыбацкий городок и гостевой дом, на стадии строительства находятся гостиница, кафе и баня. Ранее URA.RU рассказывало, что на сайте бесплатных объявлений «Авито» выставили на продажу «пирамиду позора», которую коммунальщики ХМАО установили у дома должника. Автор объявления продает пирамиду как памятник и просит за нее 47 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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