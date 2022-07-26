База отдыха с аэродромом продается в ХМАО

27 июля 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Продавец указал, что в озере возле базы водится щука, окунь, ерш и другая рыба Фото: Евгений Архипов © URA.RU В Ханты-Мансийском районе продается база отдыха со взлетно-посадочной площадкой, зарегистрированной в Росавиации. Стоимость объекта 40 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте объявлений «Авито». «Продается туристическая база с аэродромом авиации общего назначения, 63 км от города Ханты-Мансийск. В радиусе 30 км от турбазы большое количество озер, привлекающих рыбаков со многих регионов и создающих большой спрос на услуги трансфера до места ловли», — указано в объявлении. Также отмечается, что объект оборудован необходимыми инженерными сетями. На момент публикации объявления работает рыбацкий городок и гостевой дом, на стадии строительства находятся гостиница, кафе и баня. Ранее URA.RU рассказывало, что на сайте бесплатных объявлений «Авито» выставили на продажу «пирамиду позора», которую коммунальщики ХМАО установили у дома должника. Автор объявления продает пирамиду как памятник и просит за нее 47 тысяч рублей. База отдыха avito.ru

В Ханты-Мансийском районе продается база отдыха со взлетно-посадочной площадкой, зарегистрированной в Росавиации. Стоимость объекта 40 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте объявлений «Авито». «Продается туристическая база с аэродромом авиации общего назначения, 63 км от города Ханты-Мансийск. В радиусе 30 км от турбазы большое количество озер, привлекающих рыбаков со многих регионов и создающих большой спрос на услуги трансфера до места ловли», — указано в объявлении. Также отмечается, что объект оборудован необходимыми инженерными сетями. На момент публикации объявления работает рыбацкий городок и гостевой дом, на стадии строительства находятся гостиница, кафе и баня. Ранее URA.RU рассказывало, что на сайте бесплатных объявлений «Авито» выставили на продажу «пирамиду позора», которую коммунальщики ХМАО установили у дома должника. Автор объявления продает пирамиду как памятник и просит за нее 47 тысяч рублей.