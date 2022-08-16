Жители Ноябрьска поспорили из-за птицы. Фото

17 августа 2022 в 06:09 Размер текста - 17 +

Большинство пользователей решили, что это халей (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители Ноябрьска (ЯНАО) поспорили в соцсети «ВКонтакте» под постом из-за птицы, которую засняли на улице. Мнения пользователей под публикацией в группе «Происшествия Ноябрьск» разделились. «Вот такую птичку встретила у мусорных баков нашего города. Есть предположения, что за птица?» — написала Русалина Гришаева. Основные версии, высказанные в комментариях, что это чайка, халей или баклан. «Баклан», — написал Антон Горбунов. «Бакланы у нас не водятся», — прокомментировал пользователь с ником Sofran Olory. Под постом набралось более полусотни комментариев, ноябряне также шутили, что это голубь, воробей или даже гусь. «Сколько у нас орнитологов в городе», — поделилась Ксения Маркина. Большинство пользователей решили, что это халей (относится к роду чаек). Ранее URA.RU писало, что спасенную в Ямало-Ненецком автономном округе под Ноябрьском птицу, похожую на сокола доставят в Сургут (ХМАО) для лечения. Об этом сообщают местные telegram-каналы. Птица, из-за которой поспорили жители Ноябрьска «Происшествия Ноябрьск», «ВКонтакте»

Жители Ноябрьска (ЯНАО) поспорили в соцсети «ВКонтакте» под постом из-за птицы, которую засняли на улице. Мнения пользователей под публикацией в группе «Происшествия Ноябрьск» разделились. «Вот такую птичку встретила у мусорных баков нашего города. Есть предположения, что за птица?» — написала Русалина Гришаева. Основные версии, высказанные в комментариях, что это чайка, халей или баклан. «Баклан», — написал Антон Горбунов. «Бакланы у нас не водятся», — прокомментировал пользователь с ником Sofran Olory. Под постом набралось более полусотни комментариев, ноябряне также шутили, что это голубь, воробей или даже гусь. «Сколько у нас орнитологов в городе», — поделилась Ксения Маркина. Большинство пользователей решили, что это халей (относится к роду чаек). Ранее URA.RU писало, что спасенную в Ямало-Ненецком автономном округе под Ноябрьском птицу, похожую на сокола доставят в Сургут (ХМАО) для лечения. Об этом сообщают местные telegram-каналы.