16 августа 2022
15 августа 2022

Жители Ноябрьска поспорили из-за птицы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Малый Конный и Большой Конный полуострова (Уральская Куба), побережье Верх-Исетского пруда. Екатеринбург, лето, птица, речная крачка, чайка
Большинство пользователей решили, что это халей (архивное фото) Фото:

Жители Ноябрьска (ЯНАО) поспорили в соцсети «ВКонтакте» под постом из-за птицы, которую засняли на улице. Мнения пользователей под публикацией в группе «Происшествия Ноябрьск» разделились.

«Вот такую птичку встретила у мусорных баков нашего города. Есть предположения, что за птица?» — написала Русалина Гришаева. Основные версии, высказанные в комментариях, что это чайка, халей или баклан.

«Баклан», — написал Антон Горбунов. «Бакланы у нас не водятся», — прокомментировал пользователь с ником Sofran Olory. Под постом набралось более полусотни комментариев, ноябряне также шутили, что это голубь, воробей или даже гусь. «Сколько у нас орнитологов в городе», — поделилась Ксения Маркина. Большинство пользователей решили, что это халей (относится к роду чаек).

Ранее URA.RU писало, что спасенную в Ямало-Ненецком автономном округе под Ноябрьском птицу, похожую на сокола доставят в Сургут (ХМАО) для лечения. Об этом сообщают местные telegram-каналы.

Птица, из-за которой поспорили жители Ноябрьска

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Жители Ноябрьска (ЯНАО) поспорили в соцсети «ВКонтакте» под постом из-за птицы, которую засняли на улице. Мнения пользователей под публикацией в группе «Происшествия Ноябрьск» разделились. «Вот такую птичку встретила у мусорных баков нашего города. Есть предположения, что за птица?» — написала Русалина Гришаева. Основные версии, высказанные в комментариях, что это чайка, халей или баклан. «Баклан», — написал Антон Горбунов. «Бакланы у нас не водятся», — прокомментировал пользователь с ником Sofran Olory. Под постом набралось более полусотни комментариев, ноябряне также шутили, что это голубь, воробей или даже гусь. «Сколько у нас орнитологов в городе», — поделилась Ксения Маркина. Большинство пользователей решили, что это халей (относится к роду чаек). Ранее URA.RU писало, что спасенную в Ямало-Ненецком автономном округе под Ноябрьском птицу, похожую на сокола доставят в Сургут (ХМАО) для лечения. Об этом сообщают местные telegram-каналы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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