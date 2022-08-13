Спасенного в ЯНАО сокола вылечат в ХМАО

Птицу спасли под Ноябрьском (ЯНАО), но планируют лечить в Сургуте (ХМАО)
Спасенную в Ямало-Ненецком автономном округе под Ноябрьском птицу, похожую на сокола доставят в Сургут (ХМАО) для лечения. Об этом сообщают местные telegram-каналы.
«У дербника — это разновидность сокола, повреждено крыло. Теперь волонтеры ищут способ доставить птицу в Сургут, ей необходимо наблюдение орнитологов», — уточняет в своем telegram-канале Ямал-1.
Ранее ученые Сибирского отделения Российской академии наук изучили животных и птиц, обитающих на Гыданском полуострове (ЯНАО). Специалисты обнаружили следы песца, северного оленя, ласки, горностая, соболя, белой совы и большого кречета.
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