13 августа 2022

Спасенного в ЯНАО сокола вылечат в ХМАО

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Круглый стол главных врачей. Курган, врач, медицина, медик
Птицу спасли под Ноябрьском (ЯНАО), но планируют лечить в Сургуте (ХМАО) Фото:

Спасенную в Ямало-Ненецком автономном округе под Ноябрьском птицу, похожую на сокола доставят в Сургут (ХМАО) для лечения. Об этом сообщают местные telegram-каналы.

«У дербника — это разновидность сокола, повреждено крыло. Теперь волонтеры ищут способ доставить птицу в Сургут, ей необходимо наблюдение орнитологов», — уточняет в своем telegram-канале Ямал-1.

Ранее ученые Сибирского отделения Российской академии наук изучили животных и птиц, обитающих на Гыданском полуострове (ЯНАО). Специалисты обнаружили следы песца, северного оленя, ласки, горностая, соболя, белой совы и большого кречета.

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Спасенную в Ямало-Ненецком автономном округе под Ноябрьском птицу, похожую на сокола доставят в Сургут (ХМАО) для лечения. Об этом сообщают местные telegram-каналы. «У дербника — это разновидность сокола, повреждено крыло. Теперь волонтеры ищут способ доставить птицу в Сургут, ей необходимо наблюдение орнитологов», — уточняет в своем telegram-канале Ямал-1. Ранее ученые Сибирского отделения Российской академии наук изучили животных и птиц, обитающих на Гыданском полуострове (ЯНАО). Специалисты обнаружили следы песца, северного оленя, ласки, горностая, соболя, белой совы и большого кречета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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