Спасенного в ЯНАО сокола вылечат в ХМАО

14 августа 2022 в 02:04 Размер текста - 17 +

Птицу спасли под Ноябрьском (ЯНАО), но планируют лечить в Сургуте (ХМАО) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спасенную в Ямало-Ненецком автономном округе под Ноябрьском птицу, похожую на сокола доставят в Сургут (ХМАО) для лечения. Об этом сообщают местные telegram-каналы. «У дербника — это разновидность сокола, повреждено крыло. Теперь волонтеры ищут способ доставить птицу в Сургут, ей необходимо наблюдение орнитологов», — уточняет в своем telegram-канале Ямал-1. Ранее ученые Сибирского отделения Российской академии наук изучили животных и птиц, обитающих на Гыданском полуострове (ЯНАО). Специалисты обнаружили следы песца, северного оленя, ласки, горностая, соболя, белой совы и большого кречета.

Спасенную в Ямало-Ненецком автономном округе под Ноябрьском птицу, похожую на сокола доставят в Сургут (ХМАО) для лечения. Об этом сообщают местные telegram-каналы. «У дербника — это разновидность сокола, повреждено крыло. Теперь волонтеры ищут способ доставить птицу в Сургут, ей необходимо наблюдение орнитологов», — уточняет в своем telegram-канале Ямал-1. Ранее ученые Сибирского отделения Российской академии наук изучили животных и птиц, обитающих на Гыданском полуострове (ЯНАО). Специалисты обнаружили следы песца, северного оленя, ласки, горностая, соболя, белой совы и большого кречета.