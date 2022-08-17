Иммунолог Крючков: чем опасно повторное заболевание COVID

Повторное заражение COVID-19 будет более серьезным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Человек, переболевший COVID-19, будет переносить вирус тяжелее при каждом новом заражении. Об этом сообщил иммунолог Николая Крючкова.

«Последнее крупное исследование пару месяцев назад показало, что при прочих равных условиях каждое последующее заболевание COVID-19 протекает более тяжело у одного и того же человека. Это связано, по всей видимости, с тем, что COVID-19 в принципе оставляет в организме след, и компенсаторные возможности организма не безграничны. Соответственно, болеть по пять раз никому не рекомендую. Если вы переболели один раз, два раза, и у вас все прошло хорошо, это не значит, что на третий или четвертый раз все пройдет так же гладко», — уточнил он в разговоре с радио Sputnik.

Иммунолог советует защищаться от коронавирусной инфекции при помощи вакцины и нелекарственными противоэпидемическими мерами, например — масками. Соблюдение противоэпидемических мер позволит сохранить как свое здоровье, так и окружающих, в том числе и близких людей.

Ранее кардиолог Сергей Бойцов рассказывал о том, что COVID провоцирует серьезные заболевания сердца. Также, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский призвал россиян вакцинироваться, сообщает RT.