16 августа 2022

Кардиолог Кравцов: COVID провоцирует серьезные заболевания сердца

© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперт Минздрава назвал вакцинации лучшей защитой от рисков, связанных с COVID-19 Фото:

COVID-19 провоцирует у людей инсульты, инфаркты или заболевания сердца. Об этом предупредил главный внештатный кардиолог Минздрава России по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, академик РАН Сергей Бойцов.

«Инфекционные заболевания провоцируют воспалительные процессы в сосудах и, например, то, что касается атеротромботических состояний, а именно: инсульты, инфаркты или заболевания сердца, связанные с воспалением, миокардиты или нарушения сердечного ритма в значительной степени обусловлены инфекцией», — передал кардиолог РИА «Новости».

По его словам, особенно это касается инфекции, которая проникает через легкие, как в случае с коронавирусом. Именно вирус COVID-19 может провоцировать воспалительный процесс, который затем переходит в стадию обострения и вызывает тромбоз.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что из-за резкого роста заболевания коронавирусом россиянам стоит носить маски в общественных местах. Опасность новой волны коронавируса в России заключается в его сочетании с сезонными осенними заболеваниями: гриппом или аденовирусом, отметила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

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COVID-19 провоцирует у людей инсульты, инфаркты или заболевания сердца. Об этом предупредил главный внештатный кардиолог Минздрава России по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, академик РАН Сергей Бойцов. «Инфекционные заболевания провоцируют воспалительные процессы в сосудах и, например, то, что касается атеротромботических состояний, а именно: инсульты, инфаркты или заболевания сердца, связанные с воспалением, миокардиты или нарушения сердечного ритма в значительной степени обусловлены инфекцией», — передал кардиолог РИА «Новости». По его словам, особенно это касается инфекции, которая проникает через легкие, как в случае с коронавирусом. Именно вирус COVID-19 может провоцировать воспалительный процесс, который затем переходит в стадию обострения и вызывает тромбоз. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что из-за резкого роста заболевания коронавирусом россиянам стоит носить маски в общественных местах. Опасность новой волны коронавируса в России заключается в его сочетании с сезонными осенними заболеваниями: гриппом или аденовирусом, отметила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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