Кардиолог Кравцов: COVID провоцирует серьезные заболевания сердца

17 августа 2022 в 02:44 Размер текста - 17 +

Эксперт Минздрава назвал вакцинации лучшей защитой от рисков, связанных с COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU COVID-19 провоцирует у людей инсульты, инфаркты или заболевания сердца. Об этом предупредил главный внештатный кардиолог Минздрава России по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, академик РАН Сергей Бойцов. «Инфекционные заболевания провоцируют воспалительные процессы в сосудах и, например, то, что касается атеротромботических состояний, а именно: инсульты, инфаркты или заболевания сердца, связанные с воспалением, миокардиты или нарушения сердечного ритма в значительной степени обусловлены инфекцией», — передал кардиолог РИА «Новости». По его словам, особенно это касается инфекции, которая проникает через легкие, как в случае с коронавирусом. Именно вирус COVID-19 может провоцировать воспалительный процесс, который затем переходит в стадию обострения и вызывает тромбоз. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что из-за резкого роста заболевания коронавирусом россиянам стоит носить маски в общественных местах. Опасность новой волны коронавируса в России заключается в его сочетании с сезонными осенними заболеваниями: гриппом или аденовирусом, отметила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

COVID-19 провоцирует у людей инсульты, инфаркты или заболевания сердца. Об этом предупредил главный внештатный кардиолог Минздрава России по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, академик РАН Сергей Бойцов. «Инфекционные заболевания провоцируют воспалительные процессы в сосудах и, например, то, что касается атеротромботических состояний, а именно: инсульты, инфаркты или заболевания сердца, связанные с воспалением, миокардиты или нарушения сердечного ритма в значительной степени обусловлены инфекцией», — передал кардиолог РИА «Новости». По его словам, особенно это касается инфекции, которая проникает через легкие, как в случае с коронавирусом. Именно вирус COVID-19 может провоцировать воспалительный процесс, который затем переходит в стадию обострения и вызывает тромбоз. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что из-за резкого роста заболевания коронавирусом россиянам стоит носить маски в общественных местах. Опасность новой волны коронавируса в России заключается в его сочетании с сезонными осенними заболеваниями: гриппом или аденовирусом, отметила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.