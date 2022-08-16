Похитителя 600 тонн нефти из ХМАО привлекли к суду

17 августа 2022 в 10:01 Размер текста - 17 +

Материальный ущерб оценили в 3 млн 800 тысяч Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Суд Лангепаса вынес приговор местному жителю, укравшему больше 600 тонн нефти у компании «Лукойл-Западная Сибирь». Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ХМАО. «В 2016 году была осуществлена врезка в принадлежащий ООО „Лукойл-Западная Сибирь“ нефтепровод, из которого с октября 2016 года по май 2017 года, подсудимый, действуя в составе организованной группы, согласно заранее разработанному плану совершения преступления и четким распределением ролей, похитил сырую нефть свыше 600 тонн, причинив материальный ущерб в сумме более 3 млн 800 тысяч рублей. Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года со штрафом 70 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства. Пятеро участников организованной преступной группы за совершение кражи из нефтепровода были осуждены ранее, а в отношении нескольких лиц уголовное дело выделили в отдельное производство, поскольку они находились в розыске. Помимо лишения свободы, пойманного преступника обязали выплачивать нефтяной компании материальный ущерб. Ранее URA.RU сообщало, что четверо жителей Ханты-Мансийского автономного округа украли более 130 тонн нефти. Сообщение распространялось со ссылкой на полицию округа. Стоимость краденого горючего составила более 3 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд Лангепаса вынес приговор местному жителю, укравшему больше 600 тонн нефти у компании «Лукойл-Западная Сибирь». Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ХМАО. «В 2016 году была осуществлена врезка в принадлежащий ООО „Лукойл-Западная Сибирь“ нефтепровод, из которого с октября 2016 года по май 2017 года, подсудимый, действуя в составе организованной группы, согласно заранее разработанному плану совершения преступления и четким распределением ролей, похитил сырую нефть свыше 600 тонн, причинив материальный ущерб в сумме более 3 млн 800 тысяч рублей. Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года со штрафом 70 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства. Пятеро участников организованной преступной группы за совершение кражи из нефтепровода были осуждены ранее, а в отношении нескольких лиц уголовное дело выделили в отдельное производство, поскольку они находились в розыске. Помимо лишения свободы, пойманного преступника обязали выплачивать нефтяной компании материальный ущерб. Ранее URA.RU сообщало, что четверо жителей Ханты-Мансийского автономного округа украли более 130 тонн нефти. Сообщение распространялось со ссылкой на полицию округа. Стоимость краденого горючего составила более 3 млн рублей.