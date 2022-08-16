16 августа 2022

Заморозки до -3 градусов ожидаются в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Екатеринбург, зима, трава, первый снег, осень
Температура в Челябинской области двое суток подряд будет опускаться ниже нуля (фото из архива) Фото:

До минус 3 градусов будет опускаться температура в Челябинской области 18 и 19 августа. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.

«Ночью 18 и 19 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 3 градусов. При этом в регионе сохраняется высокая, а местами чрезвычайная пожарная опасность — IV и V класс горимости по региональной шкале», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС.

Дождей, гроз и других осадков, согласно прогнозу синоптиков, не ожидается. Дневные температуры будут колебаться в диапазоне 17-23 градусов. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.

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До минус 3 градусов будет опускаться температура в Челябинской области 18 и 19 августа. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «Ночью 18 и 19 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 3 градусов. При этом в регионе сохраняется высокая, а местами чрезвычайная пожарная опасность — IV и V класс горимости по региональной шкале», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС. Дождей, гроз и других осадков, согласно прогнозу синоптиков, не ожидается. Дневные температуры будут колебаться в диапазоне 17-23 градусов. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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