Заморозки до -3 градусов ожидаются в Челябинской области

Температура в Челябинской области двое суток подряд будет опускаться ниже нуля (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

До минус 3 градусов будет опускаться температура в Челябинской области 18 и 19 августа. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.

«Ночью 18 и 19 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 3 градусов. При этом в регионе сохраняется высокая, а местами чрезвычайная пожарная опасность — IV и V класс горимости по региональной шкале», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС.

Дождей, гроз и других осадков, согласно прогнозу синоптиков, не ожидается. Дневные температуры будут колебаться в диапазоне 17-23 градусов. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.