Мигранты стран СНГ дали наибольший отток среди всех уехавших иностранцев Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области в первом полугодии отметили миграционную убыль. По данным Челябинскстата, за шесть месяцев регион недосчитался 1138 иностранцев.

Миграционная убыль рассчитана как разница между прибывшими и убывшими. Среди приехавших в область жителей стран СНГ с января по июнь 2022 года зарегистрировали 7309 человек, а уехавших — 8447. Из-за меньшей численности среди проживающих в Челябинской области миграционная убыль граждан стран дальнего зарубежья менее значительна: минус 311 человек.

Миграционный прирост обеспечили жители Таджикистана: плюс 1155 человек. При этом в Челябинскстате отметили, что больше остальных покидали регион граждане Казахстана (—1149 человек), Армении (—469) и Киргизии (—427 человек).