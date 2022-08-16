16 августа 2022

Из Челябинской области уезжают мигранты. Скрин

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Визит Алексея Текслера. Магнитогорск, мигрант, мешки, строительство
Мигранты стран СНГ дали наибольший отток среди всех уехавших иностранцев Фото:

В Челябинской области в первом полугодии отметили миграционную убыль. По данным Челябинскстата, за шесть месяцев регион недосчитался 1138 иностранцев.

Миграционная убыль рассчитана как разница между прибывшими и убывшими. Среди приехавших в область жителей стран СНГ с января по июнь 2022 года зарегистрировали 7309 человек, а уехавших — 8447. Из-за меньшей численности среди проживающих в Челябинской области миграционная убыль граждан стран дальнего зарубежья менее значительна: минус 311 человек.

Миграционный прирост обеспечили жители Таджикистана: плюс 1155 человек. При этом в Челябинскстате отметили, что больше остальных покидали регион граждане Казахстана (—1149 человек), Армении (—469) и Киргизии (—427 человек).

Среди жителей стран СНГ в первом полугодии 2022 года было больше покинувших регион, чем в него заехавших
Фото:

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В Челябинской области в первом полугодии отметили миграционную убыль. По данным Челябинскстата, за шесть месяцев регион недосчитался 1138 иностранцев. Миграционная убыль рассчитана как разница между прибывшими и убывшими. Среди приехавших в область жителей стран СНГ с января по июнь 2022 года зарегистрировали 7309 человек, а уехавших — 8447. Из-за меньшей численности среди проживающих в Челябинской области миграционная убыль граждан стран дальнего зарубежья менее значительна: минус 311 человек. Миграционный прирост обеспечили жители Таджикистана: плюс 1155 человек. При этом в Челябинскстате отметили, что больше остальных покидали регион граждане Казахстана (—1149 человек), Армении (—469) и Киргизии (—427 человек).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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