Алексей Текслер отметил профессионализм нового руководителя вуза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с новым руководителем Челябинского государственного института культуры (ЧГИК) Сергеем Синецким. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, Текслер поздравил руководителя вуза с назначением и отметил его профессионализм.

«Уважаемый Сергей Борисович, я вас поздравляю с назначением. Челябинский институт культуры — это ваша альма-матер. Уверен, что те задачи, которые стоят перед вузом, вы хорошо себе представляете», — заявил Текслер.

Губернатор обратил внимание, что важно оказывать поддержку со стороны региона в сохранении существующего профессорско-преподавательского состава в целях его эффективной работы. А также дать возможность молодежи получать востребованные специальности в родном регионе.

О назначении доктора культурологии Сергея Синецкого исполняющим обязанности ректора ЧГИК стало известно 11 августа. Синецкий является выпускником вуза и он долгие годы преподавал во многих университетах Челябинска. В 2016 году он стал проректором по научно-исследовательской и инновационной работе ЧГИК.

На этом посту Синецкий сменил Сергея Буцыка, который ранее был назначен врио ректора ЧГИК. На Синецкого не успели оформить нужные бумаги и временным ректором сделали Буцыка.

Указом главы государства 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Согласно плановым показателям, инвестиции в объекты научно-исследовательской инфраструктуры должны составить около 350 млрд рублей, социальной — до 150 млрд рублей. Число занятых в науке, образовании и инноватике к 2030 году должно вырасти с 32 тыс. до 66 тыс.

Губернатор пообещал поддержку ЧГИК и его профессорско-преподавательскому составу Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области