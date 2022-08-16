В черте Тюмени будут стрелять из пушек, минометов и автоматов

В ходе реконструкции пройдет демонстрация оружия (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В честь годовщины присвоения Тюмени звания «Город трудовой доблести», в Заречном парке пройдет реконструкция военной операции, в ходе которой по берегу Туры будут выпущены залпы из пушки и минометов. Об этом в группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщает департамент по спорту и молодежной политике мэрии города.

«На берегу Туры пройдет военно-историческая реконструкция, посвященная годовщине присвоения Тюмени звания „Город трудовой доблести“. В акватории реки (Заречный парк) будут воспроизведены события начала Свирско-Петрозаводской операции (21 июня — 9 августа 1944 года). В том числе, нанесение ударов из орудий ЗиС-3 (дивизионные пушки — прим. URA.RU) и 82-х миллиметровых минометов», — сообщает департамент.

В наступательной операции, чью реконструкцию увидят горожане, участвовала и 65-я стрелковая дивизия, сформированная в Тюмени. Мероприятие пройдет 20 августа, начало в 15:30. В программе также показательная стрельба из автоматов, пулеметов и винтовок, выставка страйкбольной техники и ретроавтомобилей.