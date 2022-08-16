Пермяк пытался застрелить женщину из дробовика

17 августа 2022 в 10:52 Размер текста - 17 +

В Перми недалеко от жилого комплекса произошла стрельба, пострадала женщина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми неподалеку от жилого комплекса мужчина стрелял в женщину из дробовика. По информации источника, близкого к правоохранительным органам, подозреваемый в нападении уже задержан. «Вечером 16 августа в лесополосе, рядом с ЖК Черняховский квартал 35-летний мужчина пытался застрелить пермячку из дробовика. После стрельбы он скрылся с места преступления, но его удалось вычислить и задержать, сейчас он на допросе», — рассказал собеседник агентства близкий к силовикам. По словам источника, пострадавшая была доставлена в больницу, дробь попала ей в руку, грудь и бедро, за ее жизнь борются врачи. URA.RU направило запрос в краевой минздрав, чтобы узнать подробности о состоянии потерпевшей, но на момент публикации материала ответ не поступил.

В Перми неподалеку от жилого комплекса мужчина стрелял в женщину из дробовика. По информации источника, близкого к правоохранительным органам, подозреваемый в нападении уже задержан. «Вечером 16 августа в лесополосе, рядом с ЖК Черняховский квартал 35-летний мужчина пытался застрелить пермячку из дробовика. После стрельбы он скрылся с места преступления, но его удалось вычислить и задержать, сейчас он на допросе», — рассказал собеседник агентства близкий к силовикам. По словам источника, пострадавшая была доставлена в больницу, дробь попала ей в руку, грудь и бедро, за ее жизнь борются врачи. URA.RU направило запрос в краевой минздрав, чтобы узнать подробности о состоянии потерпевшей, но на момент публикации материала ответ не поступил.