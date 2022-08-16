16 августа 2022

Пермяк пытался застрелить женщину из дробовика

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, курок, бойня
В Перми недалеко от жилого комплекса произошла стрельба, пострадала женщина Фото:

В Перми неподалеку от жилого комплекса мужчина стрелял в женщину из дробовика. По информации источника, близкого к правоохранительным органам, подозреваемый в нападении уже задержан.

«Вечером 16 августа в лесополосе, рядом с ЖК Черняховский квартал 35-летний мужчина пытался застрелить пермячку из дробовика. После стрельбы он скрылся с места преступления, но его удалось вычислить и задержать, сейчас он на допросе», — рассказал собеседник агентства близкий к силовикам.

По словам источника, пострадавшая была доставлена в больницу, дробь попала ей в руку, грудь и бедро, за ее жизнь борются врачи. URA.RU направило запрос в краевой минздрав, чтобы узнать подробности о состоянии потерпевшей, но на момент публикации материала ответ не поступил.

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В Перми неподалеку от жилого комплекса мужчина стрелял в женщину из дробовика. По информации источника, близкого к правоохранительным органам, подозреваемый в нападении уже задержан. «Вечером 16 августа в лесополосе, рядом с ЖК Черняховский квартал 35-летний мужчина пытался застрелить пермячку из дробовика. После стрельбы он скрылся с места преступления, но его удалось вычислить и задержать, сейчас он на допросе», — рассказал собеседник агентства близкий к силовикам. По словам источника, пострадавшая была доставлена в больницу, дробь попала ей в руку, грудь и бедро, за ее жизнь борются врачи. URA.RU направило запрос в краевой минздрав, чтобы узнать подробности о состоянии потерпевшей, но на момент публикации материала ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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