В ЯНАО готовятся к досрочному голосованию тысячи тундровиков

К тундровикам зачастую можно добраться только на вертолете Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Избирательная комиссия ЯНАО рассчитывает на участие в досрочном голосовании на довыборах в Тюменскую областную думу и выборах в думу Шурышкарского района более четырех тысяч жителей отдаленных поселений. Об этом сообщил окружной избирком в своем официальном паблике «ВКонтакте».

«Мы должны охватить порядка четырех тысяч избирателей. Наша совместная задача — добраться до каждого желающего проголосовать, невзирая на погоду, а также обеспечить безопасность и избирателей, и организаторов выборов, и всей документации», — приводит избирком слова председателя ИК ЯНАО Андрея Гиберта.

Общая протяженность маршрутов, которые предстоит объехать членам избиркомов в Надымском районе составляет пятнадцать тысяч км, в Шурышкарском — две тысячи км. До отдельных стоянок тундровиков и вахтовых поселков добраться можно будет только на вертолетах.

Ранее URA.RU сообщало, что голосование в ЯНАО пройдет при повышенных мерах безопасности. Это связано с ростом заболеваемости коронавируса на фоне возвращения жителей региона из отпусков.