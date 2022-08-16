16 августа 2022

В ЯНАО готовятся к досрочному голосованию тысячи тундровиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, вертолет, олени, оленеводы, арктика, ямал
К тундровикам зачастую можно добраться только на вертолете Фото:

Избирательная комиссия ЯНАО рассчитывает на участие в досрочном голосовании на довыборах в Тюменскую областную думу и выборах в думу Шурышкарского района более четырех тысяч жителей отдаленных поселений. Об этом сообщил окружной избирком в своем официальном паблике «ВКонтакте».

«Мы должны охватить порядка четырех тысяч избирателей. Наша совместная задача — добраться до каждого желающего проголосовать, невзирая на погоду, а также обеспечить безопасность и избирателей, и организаторов выборов, и всей документации», — приводит избирком слова председателя ИК ЯНАО Андрея Гиберта.

Общая протяженность маршрутов, которые предстоит объехать членам избиркомов в Надымском районе составляет пятнадцать тысяч км, в Шурышкарском — две тысячи км. До отдельных стоянок тундровиков и вахтовых поселков добраться можно будет только на вертолетах.

Ранее URA.RU сообщало, что голосование в ЯНАО пройдет при повышенных мерах безопасности. Это связано с ростом заболеваемости коронавируса на фоне возвращения жителей региона из отпусков.

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Избирательная комиссия ЯНАО рассчитывает на участие в досрочном голосовании на довыборах в Тюменскую областную думу и выборах в думу Шурышкарского района более четырех тысяч жителей отдаленных поселений. Об этом сообщил окружной избирком в своем официальном паблике «ВКонтакте». «Мы должны охватить порядка четырех тысяч избирателей. Наша совместная задача — добраться до каждого желающего проголосовать, невзирая на погоду, а также обеспечить безопасность и избирателей, и организаторов выборов, и всей документации», — приводит избирком слова председателя ИК ЯНАО Андрея Гиберта. Общая протяженность маршрутов, которые предстоит объехать членам избиркомов в Надымском районе составляет пятнадцать тысяч км, в Шурышкарском — две тысячи км. До отдельных стоянок тундровиков и вахтовых поселков добраться можно будет только на вертолетах. Ранее URA.RU сообщало, что голосование в ЯНАО пройдет при повышенных мерах безопасности. Это связано с ростом заболеваемости коронавируса на фоне возвращения жителей региона из отпусков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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