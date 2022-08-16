Из Челябинской области не дали вывезти 19 вагонов сахара

Контрабандисты маркируют сахар под соль и минеральные удобрения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Челябинской области предприниматели пытались незаконно вывезти 19 вагонов сахара. Об этом 17 августа на пресс-конференции заявил заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев.

«Борьба с незаконным вывозом сахара из региона — актуальная задача для мобильных групп Челябинской таможни. За последнее время сотрудниками был предотвращен вывоз 19 железнодорожных вагонов, в которых находилось более 1 тысячи тонн сахара. Также таможенники задержали 24 партии, которые перемещались автомобильным транспортом, а это без малого 300 тонн сахара», — заявил Васев на пресс-конференции ИД «Гранада Пресс».

Васев отметил, что по поддельным документом из области пытались вывезти сахар под видом соли и минеральных удобрений. Контрабандисты также прятали сахар в партии подсолнечного масла, но таможенные службы обнаружили эту хитрость.

По словам замначальника Челябинской таможни, в марте руководством РФ, в ответ на недружественные действия западных стран, был утвержден перечень товаров, вывоз которых с территории России запрещен или разрешен только при наличии спецразрешения. Эти меры направлены на недопущения дефицита товаров первой необходимости на внутреннем рынке. К ним относятся продовольствие, лекарства, транспортные и высокотехнологические товары.