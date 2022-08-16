Техника завода «Урал» стала основой парка нацгвардии Казахстана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нацгвардия Казахстана основой своего комплекта автотехники сделало автомобили миасского автозавода «Урал» (Челябинская область). Как на форуме «Армия-2022» в Москве заявил заместитель командующего войск нацвардии Казахстана по технике и вооружению Константин Воронов, сделанный выбор силовиков республики устраивает полностью.

«Начиная с 2012—2013 годов, мы основной ряд техники поставили на базу завода „Урал“, и она нас полностью устраивает. Задачи с Росгвардией у нас идентичные. От „Камаза“ не отходим, но основная база „ураловская“», — заявил Константинов в разговоре с губернатором области Алексеем Текслером.

Глава региона поддержал собеседника. Текслер отметил, что власти региона также активно используют машины «Урал». Губернатор добавил: навесное оборудование «СпецАгрегата» из Миасса, которое базируется на шасси автозавода, надежное. «Простота и надежность», — резюмировал диалог казахский собеседник.

Текслер возглавил делегацию Челябинской области. Регион представляют широкий набор разработок, которые могут использоваться в военной и гражданской сферах.