Нацгвардия Казахстана основой своего комплекта автотехники сделало автомобили миасского автозавода «Урал» (Челябинская область). Как на форуме «Армия-2022» в Москве заявил заместитель командующего войск нацвардии Казахстана по технике и вооружению Константин Воронов, сделанный выбор силовиков республики устраивает полностью.
«Начиная с 2012—2013 годов, мы основной ряд техники поставили на базу завода „Урал“, и она нас полностью устраивает. Задачи с Росгвардией у нас идентичные. От „Камаза“ не отходим, но основная база „ураловская“», — заявил Константинов в разговоре с губернатором области Алексеем Текслером.
Глава региона поддержал собеседника. Текслер отметил, что власти региона также активно используют машины «Урал». Губернатор добавил: навесное оборудование «СпецАгрегата» из Миасса, которое базируется на шасси автозавода, надежное. «Простота и надежность», — резюмировал диалог казахский собеседник.
Текслер возглавил делегацию Челябинской области. Регион представляют широкий набор разработок, которые могут использоваться в военной и гражданской сферах.
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Нацгвардия Казахстана основой своего комплекта автотехники сделало автомобили миасского автозавода «Урал» (Челябинская область). Как на форуме «Армия-2022» в Москве заявил заместитель командующего войск нацвардии Казахстана по технике и вооружению Константин Воронов, сделанный выбор силовиков республики устраивает полностью. «Начиная с 2012—2013 годов, мы основной ряд техники поставили на базу завода „Урал“, и она нас полностью устраивает. Задачи с Росгвардией у нас идентичные. От „Камаза“ не отходим, но основная база „ураловская“», — заявил Константинов в разговоре с губернатором области Алексеем Текслером. Глава региона поддержал собеседника. Текслер отметил, что власти региона также активно используют машины «Урал». Губернатор добавил: навесное оборудование «СпецАгрегата» из Миасса, которое базируется на шасси автозавода, надежное. «Простота и надежность», — резюмировал диалог казахский собеседник. Текслер возглавил делегацию Челябинской области. Регион представляют широкий набор разработок, которые могут использоваться в военной и гражданской сферах.