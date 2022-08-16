Куйвашев ужаснулся ценам в провинциальной аптеке. «Будем смотреть, почему так»

17 августа 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

Губернатор обещал взять цены на лекарства под контроль Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев удивился ценам, зайдя в аптеку в Первоуральске перед совещанием о здравоохранении. В частности, глава региона отметил, что стоимость «Триазавирина» выше, чем в разгар пандемии коронавируса. «Решил заехать в аптеку, проверить — продают ли лекарства наших, уральских производителей. Сразу увидел на прилавке „Триазавирин“. Только цена высокая. Даже выше, чем в пандемию. Будем смотреть, почему так. К счастью, перебоев с лекарствами сейчас нет», — написал Куйвашев в своем telegram-канале. Статья по теме Уральский депутат Госдумы зарабатывает на COVID-19 миллиарды Но в случае чего область «без таблеток не останется», заверил губернатор. «У нас и своих производителей достаточно: Березовский фармзавод, Ирбитский химфарм, „Медсинтез“», — объяснил он. Как раз на последнем предприятии, принадлежащем семье депутата Госдумы Александра Петрова, и производится «Триазавирин». Летом 2020-го URA.RU рассказывало, что выручка от реализации препарата, применяющегося для лечения и профилактики COVID-19, составляла от 200 до 700 млн рублей в месяц. Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев удивился ценам, зайдя в аптеку в Первоуральске перед совещанием о здравоохранении. В частности, глава региона отметил, что стоимость «Триазавирина» выше, чем в разгар пандемии коронавируса. «Решил заехать в аптеку, проверить — продают ли лекарства наших, уральских производителей. Сразу увидел на прилавке „Триазавирин“. Только цена высокая. Даже выше, чем в пандемию. Будем смотреть, почему так. К счастью, перебоев с лекарствами сейчас нет», — написал Куйвашев в своем telegram-канале. Но в случае чего область «без таблеток не останется», заверил губернатор. «У нас и своих производителей достаточно: Березовский фармзавод, Ирбитский химфарм, „Медсинтез“», — объяснил он. Как раз на последнем предприятии, принадлежащем семье депутата Госдумы Александра Петрова, и производится «Триазавирин». Летом 2020-го URA.RU рассказывало, что выручка от реализации препарата, применяющегося для лечения и профилактики COVID-19, составляла от 200 до 700 млн рублей в месяц.