16 августа 2022
15 августа 2022

В Сургуте эвакуировали мэрию

© Служба новостей «URA.RU»
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Кинологи с собаками прочесали здание Фото:

В Сургуте прошла эвакуация здания городской администрации из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Поступило сообщение о минировании. Сотрудники были эвакуированы из здания, на месте работали кинологи с собаками. Сообщение оказалось ложным, по итогам проверки взрывчатых устройств обнаружено не было», — сказал источник.

В пресс-службе УМВД по Сургуту не смогли прокомментировать ситуацию, сославшись на ФСБ. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU писало, что по ХМАО прошла волна ложных минирований. При этом сообщения о взрывных устройствах в школах, соцобъектах и мэриях появляются до сих пор. Так, в начале августа силовикам поступило сообщение о минировании всех судов в ХМАО.

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В Сургуте прошла эвакуация здания городской администрации из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Поступило сообщение о минировании. Сотрудники были эвакуированы из здания, на месте работали кинологи с собаками. Сообщение оказалось ложным, по итогам проверки взрывчатых устройств обнаружено не было», — сказал источник. В пресс-службе УМВД по Сургуту не смогли прокомментировать ситуацию, сославшись на ФСБ. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU писало, что по ХМАО прошла волна ложных минирований. При этом сообщения о взрывных устройствах в школах, соцобъектах и мэриях появляются до сих пор. Так, в начале августа силовикам поступило сообщение о минировании всех судов в ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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