В Сургуте эвакуировали мэрию

17 августа 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Кинологи с собаками прочесали здание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте прошла эвакуация здания городской администрации из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Поступило сообщение о минировании. Сотрудники были эвакуированы из здания, на месте работали кинологи с собаками. Сообщение оказалось ложным, по итогам проверки взрывчатых устройств обнаружено не было», — сказал источник. В пресс-службе УМВД по Сургуту не смогли прокомментировать ситуацию, сославшись на ФСБ. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU писало, что по ХМАО прошла волна ложных минирований. При этом сообщения о взрывных устройствах в школах, соцобъектах и мэриях появляются до сих пор. Так, в начале августа силовикам поступило сообщение о минировании всех судов в ХМАО.

В Сургуте прошла эвакуация здания городской администрации из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Поступило сообщение о минировании. Сотрудники были эвакуированы из здания, на месте работали кинологи с собаками. Сообщение оказалось ложным, по итогам проверки взрывчатых устройств обнаружено не было», — сказал источник. В пресс-службе УМВД по Сургуту не смогли прокомментировать ситуацию, сославшись на ФСБ. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU писало, что по ХМАО прошла волна ложных минирований. При этом сообщения о взрывных устройствах в школах, соцобъектах и мэриях появляются до сих пор. Так, в начале августа силовикам поступило сообщение о минировании всех судов в ХМАО.