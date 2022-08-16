У здания ГИБДД в Челябинске ВАЗ-2104 подрезал грузовик Iveco Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске у здания ГИБДД 17 августа произошло ДТП, легковой ВАЗ-2104 подрезал большегруз, от чего машину развернуло. Очевидцы сообщают, что из-за произошедшего на пересечении автодороги Меридиан и Гончаренко образовалась пробка.

«При столкновении легковушку развернуло, похоже водителю хорошо досталось. Другие участники движения не могут проехать из-за распластавшихся по дороге автомобилей», — рассказали URA.RU очевидцы.

URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД города. Там уточнили, что ВАЗ 2104 при перестроении подрезал водителя грузовика, в результате чего легковушку развернуло, но столкновения не произошло. Сотрудники ГИБДД города Челябинска незамедлительно оформили ДТП. В настоящее время движение восстановлено.

Ранее у здания Госавтоинспекции перекрыли дорогу из-за столкновения грузовика с бензовозом. От удара у бензовоза повредило запорную арматуру, и топливо начало вытекать на проезжую часть. Пожарные смыли топливо с дороги, а потом залили опасную часть пеной и промыли проезжую часть.