Тюменцы рискуют остаться без военного музея с богатой историей. Фото

17 августа 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

Музей военной истории в селе Второпасьяново был создан в 1960-е годы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители села Второпасьяново Ишимского района обратились к депутату Тюменской областной думы Ивану Вершинину с просьбой сохранить музей военной истории, созданный в 1960-е годы. Об этом он рассказал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Более 130 жителей села Второпесьяново Ишимского района поставили подпись под коллективным обращением в мой адрес по важной для земляков теме. Жители просят не дорогу, не торговый центр и даже не новое жилье, просят сохранить экспонаты и сам музей, создаваемый долгие годы силами учителей школы, жителей села», — написал Вершинин в своей публикации. Он добавил, что до 2006 года музей располагался в здании сельской школы. Затем ее закрыли на реконструкцию. Экспонаты находились на временном хранении в заброшенном помещении. По словам местных жителей, некоторые предметы коллекции были украдены. Почти полностью уничтожены письменные источники и альбомы. В 2008 году музею выделили помещение в местном ДК, но здание клуба через некоторое время снесли. «Мы обратились с просьбой к главе Ишимского района. Он помог нам. Под музей отдали комнату бывшего магазина. Силами ветеранов, неравнодушных, началось новое возрождение музея. В нем более тысячи экспонатов. Музей, как и прежде, выполняет главную свою задачу — воспитание патриота, человека небезразличного к истории и судьбе родного края, своей малой Родины», — сообщили Вершинину жители Второпасьяново в своем обращении. Жители села опасаются, что музей может быть утрачен из-за отсутствия помещения. Вершинин пообещал перенаправить их обращение в администрацию Ишимского района и областной департамент культуры. В сельском музее военной истории более 1000 экспонатов Иван Вершинин, соцсеть «Вконтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители села Второпасьяново Ишимского района обратились к депутату Тюменской областной думы Ивану Вершинину с просьбой сохранить музей военной истории, созданный в 1960-е годы. Об этом он рассказал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Более 130 жителей села Второпесьяново Ишимского района поставили подпись под коллективным обращением в мой адрес по важной для земляков теме. Жители просят не дорогу, не торговый центр и даже не новое жилье, просят сохранить экспонаты и сам музей, создаваемый долгие годы силами учителей школы, жителей села», — написал Вершинин в своей публикации. Он добавил, что до 2006 года музей располагался в здании сельской школы. Затем ее закрыли на реконструкцию. Экспонаты находились на временном хранении в заброшенном помещении. По словам местных жителей, некоторые предметы коллекции были украдены. Почти полностью уничтожены письменные источники и альбомы. В 2008 году музею выделили помещение в местном ДК, но здание клуба через некоторое время снесли. «Мы обратились с просьбой к главе Ишимского района. Он помог нам. Под музей отдали комнату бывшего магазина. Силами ветеранов, неравнодушных, началось новое возрождение музея. В нем более тысячи экспонатов. Музей, как и прежде, выполняет главную свою задачу — воспитание патриота, человека небезразличного к истории и судьбе родного края, своей малой Родины», — сообщили Вершинину жители Второпасьяново в своем обращении. Жители села опасаются, что музей может быть утрачен из-за отсутствия помещения. Вершинин пообещал перенаправить их обращение в администрацию Ишимского района и областной департамент культуры.