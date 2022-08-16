Житель ЯНАО воровал стройматериалы, чтобы построить забор

Сотрудники отдела полиции по Пуровскому району ЯНАО установили личность похитителя профильных листов с одного из объектов в городе Тарко-Сале. Стройматериалы были нужны воришке для возведения забора вокруг своего дома, сообщила пресс-служба окружного УМВД России.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Пуровскому району установили личность подозреваемого в хищении чужого имущества. Полицейским злоумышленник признался, что украденные материалы он намеревался использовать для строительства забора вокруг своего дома», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Стражи порядка выяснили, что в ночь на 30 июля 2022 года 40-летний мужчина, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, похитил профильные листы. Ущерб от действий злоумышленника оценили в 15 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело по статье «кража».
Ранее креативные злоумышленники в ЯНАО вскрыли чужую квартиру и сдавали ее в аренду. Пьяные жители взломали дверь и сдавали жилплощадь для того, чтобы можно было пить и не работать.
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