Житель ЯНАО воровал стройматериалы, чтобы построить забор

Похититель стройматериалов будет отвечать за кражу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудники отдела полиции по Пуровскому району ЯНАО установили личность похитителя профильных листов с одного из объектов в городе Тарко-Сале. Стройматериалы были нужны воришке для возведения забора вокруг своего дома, сообщила пресс-служба окружного УМВД России.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Пуровскому району установили личность подозреваемого в хищении чужого имущества. Полицейским злоумышленник признался, что украденные материалы он намеревался использовать для строительства забора вокруг своего дома», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Стражи порядка выяснили, что в ночь на 30 июля 2022 года 40-летний мужчина, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, похитил профильные листы. Ущерб от действий злоумышленника оценили в 15 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Ранее креативные злоумышленники в ЯНАО вскрыли чужую квартиру и сдавали ее в аренду. Пьяные жители взломали дверь и сдавали жилплощадь для того, чтобы можно было пить и не работать.